Cierran cuatro carreras de formación docente en Comodoro Rivadavia

(OPI Chubut) – Por comunicación oficial del Instituto Superior de Formación Docente de Comodoro Rivadavia, se informó públicamente el cierre de el Profesorado de Educación Inicial, el Profesorado de Educación Especial con orientación en Sordos e Hipoacúsicos, el Profesorado de Educación Especial con orientación en Ciegos y Disminuidos Visuales y la Tecnicatura Superior en Bibliotecología.

La resolución ministerial generó un fuerte malestar en la comunidad educativa, en los gremios y en la sociedad en general, por cuanto se deja y/o se abandona la formación de docentes en áreas altamente sensibles de la educación a niños disminuidos físicamente, que ya no tendrán docentes orientados en esas problemáticas de atención.

Amelia Danniaux, vicedirectora del ISFD Nº 802 le explicó al diario Crónica de Comodoro “Este cierre tiene que ver con un recorte presupuestario básicamente del Ministerio de Educación de Chubut, que no es solamente en nuestro instituto, sino que es una política que marca una tendencia en toda la provincia. Nos perjudica personalmente a nosotros porque son carreras que nos han marcado institucionalmente con una identidad propia, y nos viene caracterizando por muchos años” y le agregó al diario comodorense “la demanda que hay en relación a estas carreras es muy fuerte, ahora no tenemos la posibilidad de abrir preinscripciones pero en los últimos diez años, Educación Inicial tuvo de 300 a 500 preinscriptos y el resto de los profesorados unos 60 y la Tecnicatura en Bibliotecología tiene una demanda muy fuerte, el año pasado tampoco abrimos, cuando no implica solamente trabajar en escuelas sino también en muchas instituciones de la ciudad públicas y privadas”.

En tanto, el gobernador Mariano Arcioni de visita en Esquel, fue interrumpido en su discurso por una docente que le reclamó aumentos salariales en plena disertación y el gobernador, por el contrario le dijo que desde que asumió ha llevado el presupuesto educativo de 6.300 millones a 12 mil millones de pesos y la mujer le respondió que de no ser por el aumento que dio el municipio de Esquel los maestros de esa localidad estarían en serios problemas. (Agencia OPI Chubut)