Mauricio Macri les respondió a quienes lo criticaron por ir a los partidos y lo tildaron de dar mala suerte a la Selección: “Están mal de la cabeza”

Según publica La Nación El expresidente dijo que “le resbalan” esos comentarios y los vinculó al populismo; “Vengo aguantando las agresiones del kirchnerismo desde 2003, estoy curtido”, acotó.

Presente en los palcos de los estadios de Doha, el expresidente Mauricio Macri fue a ver distintos partidos del Mundial Qatar 2022, en su rol de titular de la Fundación FIFA, y esas apariciones fueron criticadas en redes sociales, sobre todo cuando estuvo en los encuentros que disputó la Selección argentina. Esta mañana, el antes mandatario le respondió a quienes lo tildan de darle mala suerte al plantel de Lionel Scaloni y vinculó esas críticas al populismo y al kirchnerismo. “Están mal de la cabeza”, sostuvo el dirigente de Pro, quien afirmó que le “resbalan” esos comentarios.

“Lo tomo como que están definitivamente mal de la cabeza. A mí me resbala porque gané 17 campeonatos con Boca, muchos no jugamos bien, muchos tuvimos suerte. Como las dos Copas Libertadores seguidas por penales”, afirmó en Radio Rivadavia, en relación con sus años como presidente del club xeneize.

Dijo también nunca haberse “sentido aludido” por estas valoraciones. “No creo en las cábalas, después de [Carlos] Bilardo se me acabaron”, acotó el expresidente entre risas.

Sin embargo, después cambió su tono y consideró que esta situación en un punto le parece grave. “Hace a algo más profundo propio del populismo, generar ignominia sobre aquel que piensa distinto. La Unesco habla de lo que sufren el bullying los chicos y ellos quieren agraviar y descalificar al que piensa distinto con cualquier argumento”, planteó Macri.

“A mí no me importa nada porque vengo aguantando la agresión del kirchnerismo desde 2003 para acá, estoy curtido. Pero es grave porque esto hace a todo aquel que piensa distinto, hace que la gente no se anime a expresar lo que piensa”, indicó en esa misma línea el líder opositor, quien dijo creer en una sociedad donde “cada uno exprese lo que siente libremente”.

Asimismo, el expresidente se refirió a si puede o no afectar de forma positiva al Gobierno que la Argentina tenga el mejor desempeño en el Mundial. “Anestesia no significa que se beneficia, anestesia es algo que dura un poquito tiempo para que no te duela. Creo que lo que va a pasar, lo que está pasando, es exclusivo mérito del cuerpo técnico, de los jugadores y algo, en el límite, de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Gobierno no tiene nada que ver”, aseveró Macri.

Y bajo esa postura continuó: “La mala política trata de apropiarse de todo lo que suceda cuando es bueno, aunque no tenga ningún tipo de relación. Eso no significa que los ciudadanos seamos tontos. Si salimos campeones es porque jugadores y cuerpo técnico están haciendo gala de una personalidad que fue puesta a prueba después de de perder el primer partido y del primer tiempo con México, que parecía que no podíamos salir de la presión”.

Croacia, “el mejor equipo del Mundial”

Entre elogios al capitán Lionel Messi, Macri pidió disfrutar la Copa del Mundo y se refirió a Croacia, el seleccionado que deberá enfrentar la Argentina mañana a las 16 por los cuartos de final. “Es el mejor equipo del Mundial”, aseguró sin titubear y lo justificó: “No tienen a Messi, a [Kylian] Mbappé, pero todos juegan la pelota, no la regalan nunca, si van arriba siguen pasando la pelota, no se la regalan al rival como a veces nos pasa a nosotros, le pasó a Brasil con Croacia mismo. Todos sabemos la teoría de que la mejor manera de defenderse es teniendo la pelota”.

Argentina como sede para 2030: “Tengo fe”

Por otra parte, se mostró esperanzado con que la Argentina pueda lograr ser sede del Mundial 2030 junto a Uruguay, Paraguay y Chile. “Yo creo que tenemos muchas chances en el hecho simbólico de que son 100 años del Mundial de Uruguay, tiene que pesar”, comentó Macri, quien destacó que los cuatro países tienen “mucha tradición futbolera”, aunque admitió que los rivales son “muy duros”: España, Portugal y Ucrania; Arabia Saudita, Egipto y Grecia; y Marruecos.

“Yo me tengo fe. Si hacemos las cosas bien, tenemos una oportunidad”, indicó Macri, quien aceptó no obstante que se trata de un camino largo porque la federación tiene pocos votos para competir con las otras sedes. Hizo énfasis sin embargo en que se deberá invertir “muchísimo dinero”, pero que eso se va a dividir entre los cuatro organizadores. “Sobre todo cuando uno cayó en estos niveles de pobreza, tiene que ser equilibrado”, manifestó.

“Vine con la decisión de no molestar”

“Tengo fe. Hay que hacer mucha política, hablar, convencer para conseguir los votos. Lo que cuesta, vale”, indicó también y planteó cómo colabora que el “mejor jugador del mundo” sea argentino.

“Messi ayuda mucho. Los estadios donde jugamos [en Qatar] son todo celeste y blanco, pero mucho más de la mitad son asiáticos con la camiseta de Messi. Lo que genera Messi, no tenemos dimensión; la vamos a tener cuando lamentablemente no lo tengamos más”, destacó sobre el diez de la Selección.

Asimismo, reveló que “hace mucho” no habla con él. “Vine con la decisión de no molestar. Vine representando a la Fundación FIFA con una agenda particular. Asisto a todos los partidos que puedo, todos saben lo que me gusta el fútbol, pero no quiero ir a molestar”, insistió.

En base al último partido de Argentina dijo que “los neerlandeses estaban ásperos” y que así también se mostraron los jugadores de la Selección. “Me parece que, cuando no vayamos a pasar un límite en el cual nos exponemos a la expulsión, no está mal”, consideró sobre el talante del equipo nacional y cuestionó el accionar de Leandro Paredes, en el momento en que pateó una pelota hacia el banco de suplentes de Países Bajos, ya que podría haber sido expulsado.

“Me parece bien mostrar personalidad, pero hay que ser inteligentes para no quedar expuestos y poner en peligro el resultado deportivo. Una cosa es mostrar firmeza y personalidad, y otra que pasemos una raya en la cual terminemos perjudicándonos. No creo que sea lo que vi en esos títulos demasiado exagerados. En el estadio se vivía con mucha tensión, fue un partido muy difícil, nos fuimos un poco para atrás, pasó lo que pasó, dieron diez minutos de descuento”, resumió Macri, quien dijo que los argentinos “nacimos para sufrir”.

Asimismo se mostró asombrado por la actitud del árbitro español Antonio Mateu Lahoz, que ahora fue desplazado por la FIFA. “Es buen referí. Lo vi dirigir al Real Madrid. Pero ese día [de cuartos de final] se le descontroló el partido”, consideró el expresidente.

Entre fuertes elogios a Qatar como sede mundialista, sobre todo por la infraestructura que logró en 40 años, hizo una comparación con la Argentina y dijo que en el país se puede hacer “algo igual o más maravilloso” que lo ocurrido en Medio Oriente. “El año que viene se nos abre una oportunidad”, indicó en base a las elecciones presidenciales, entre críticas al presidente Alberto Fernández por “no creer en la meritocracia”.

Por último, envió aliento a la Selección de cara al partido por la semifinal. “Quiero desearles a nuestros jugadores la misma templanza y firmeza, que ganemos, disfrutemos. Y si no ganamos, tampoco es un drama. Hay que evaluar cada cosa. El fútbol está muy competitivo”, sostuvo el exmandatario, quien aseguró que el equipo está entre los mejores y tiene chances, y que pidió que vuelva a jugar Ángel Di María. “Cuando Di María encara y elude los primeros dos, los defensores no saben donde está Messi”, analizó. (La Nación)