Las fuerte autocrítica de María Eugenia Vidal sobre las disputas en Juntos por el Cambio

Según publica La Nación La diputada nacional publicó una carta abierta en Facebook; duro análisis sobre las discusiones internas de cara a las elecciones.

La diputada María Eugenia Vidal publicó este lunes, en Facebook, una carta abierta con una fuerte autocrítica respecto de las discusiones internas en Juntos por el Cambio y llamó a no anticipar los debates de liderazgos cuando faltan todavía meses para el inicio del cronograma electoral. También se mostro convencida del triunfo opositor, aunque sembró preocupación sobre la situación del país.

“A pesar de que falta todavía para las elecciones, en Juntos por el Cambio y en el PRO podemos estar cometiendo un error. Estamos demasiado pronto debatiendo quiénes serán los candidatos”, escribió Vidal sobre las elecciones. La dirigente señaló que, en cambio, los miembros de la coalición deberían preguntarse “¿Qué esperan los argentinos?”. Y añadió: “¿Cómo podemos ayudarlos a conseguir su máximo potencial? Porque esa es la energía que cualquiera que gane va a tener a su favor para gobernar un país con demasiados problemas y necesidades de transformación difíciles”.

La carta abierta lleva como título “Estar a la altura de los argentinos que quieren un cambio” e interpela a los referentes opositores después de los últimos cortocircuitos que detonaron las comunicaciones internas. “Con enfrentamientos en público, definiendo al otro por su peor atributo por una cuestión táctica, lo único que se logra es alejarnos de la gente, alejándonos de esa energía que realmente va a permitir transformar la realidad”, manifestó.

“Y estamos dañando algo muy valioso, porque es la primera vez en décadas que Argentina tiene una coalición competitiva con los valores de la democracia, la república y la voluntad de romper el status quo como un norte que compartimos. Yo creo que JxC va a ganar en 2023 y que el desafío es trabajar para que en ese momento nos encuentre en su mejor versión, independientemente de quién sea el candidato”, afirmó.

Vidal, quien ya había manifestado su deseo de ser candidata, repasó su gestión en la provincia de Buenos Aires, mencionó las críticas y descalificaciones que recibió, e hizo hincapié en los desafíos que tiene por delante Juntos por el Cambio. La ahora diputada por la ciudad de Buenos Aires realizó una asociación entre la Selección, que obtuvo el título mundial, y la principal fuerza opositora.

“La Selección también me hizo terminar de confirmar algo que vengo pensando: muchas veces los políticos no estamos a la altura de las circunstancias. Y acá no estoy hablando del kirchnerismo, que ha demostrado que quiere jugar afuera del sistema. Hablo de nosotros. Supe ser parte de un equipo al que todos menospreciaban (“no saben nada de política”, “son todos chetos”, “creen que van a ganar con globos”) y que desde el 2007 demostró que se podían hacer las cosas distintas en Argentina”, indicó.

Ideas

La exgobernadora bonaerense llamó a retornar a la situación de 2015, cuando la misma alianza triunfó en la Nación, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, Corrientes y en una infinidad de intendencias. “Tenemos que volver a tener esa potencia, ese liderazgo, esa capacidad de representar los intereses de los argentinos de todo el país”, señaló.

En consecuencia, Vidal enumeró cinco ideas que, según su perspectiva, deben ser “el norte” a seguir por parte de Juntos por el Cambio. Expuso que “la sociedad argentina es mejor que sus circunstancias”, y llamó a salir de la la disyuntiva que indica que los argentinos son “los mejores o peores” en determinados aspectos, así como pidió terminar con la etiqueta de “país inviable”. Valoró la movilización social en pandemia.

Por otro lado, pidió “desbloquear la fuerza del trabajo en la Argentina”. Habló de obstáculos para la creación de empleo y se refirió al aumento de costos que, a veces, las compañías tienen que enfrentar. “Lograr que cada emprendedor que quiere crear un nuevo empleo se conecte con aquellos argentinos que quieren trabajar con la menor cantidad de obstáculos posibles es estructural para cambiar esta dinámica”, señaló.

A su vez, aludió al narcotráfico y afirmó que no se trata de una “anécdota”, sino del “síntoma” de la “decadencia” institucional. “Si no ponemos esto entre nuestros objetivos primordiales, estamos condenando a las próximas generaciones a la violencia y la inseguridad”, aseveró.

En tanto, en el cuarto punto, mencionó las cuentas del país, y sostuvo que “el consenso macroeconómico es el cimiento de lo que viene”. Pidió reglas claras y lo comparó con el panorama regional. “La mayoría de los países de América Latina han logrado que sin importar de qué orientación política sean los partidos gobernantes, la economía cumpla una serie de reglas de prudencia y visión de largo plazo. Si no lo hacemos, estaremos condenando a los argentinos al fracaso de antemano”, añadió.

En tanto, en el último ítem, hizo referencia a la producción. “Los sectores productivos de Argentina están a la altura de los desafíos que se vienen y son el motor del cambio que necesitamos”, afirmó Vidal. La diputada destacó el crecimiento de la industria del litio en Jujuy y observó que se debe impulsar el potencial en otras provincias como Santa Fe o Río Negro. “Nuestro sector privado tiene un pie en la cabeza que le impide crecer: impuestos no solo altos, sino distorsivos; regulaciones que cambian todo el tiempo; dependen de funcionarios que toman decisiones discrecionales; se tienen que enfrentar a la corrupción en organismos del Estado”, lanzó.

La dirigente dio un mensaje optimista sobre el final. “Así como en el Mundial sentimos que cada uno con su cábala, con su promesa, con su energía, aportaba algo mágico a que las cosas salieran bien en una cancha a miles de kilómetros, la política tiene algo de eso también. Hay que creer que lo que viene puede estar mejor y que lo que uno hace todos los días contribuye en esa dirección”, expresó. (La Nación)