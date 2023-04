“Cambiemos” en el Calafate hace lugar a la mujer del más horroroso criminal del mundo, la propone como “víctima de género” y oculta la otra mitad de la historia negra que la condena

- Publicidad -

(Por Rubén Lasagno) – La senadora Belén Tapia y la diputada nacional Roxana Reyes, ambas de Cambiemos Santa Cruz, fueron las ideólogas y anfitrionas de la señora María Isabel Santos Caballero, el rimbombante pseudónimo que esconde a la verdadera Victoria Eugenia Henao, nada más y nada menos que la viuda del mayor criminal de la historia de Colombia y de América, Pablo Emilio Escobar Gavigia.

No se puede entender en el marco de qué cuestión de tipo moral, las legisladoras de la UCR se pasean del brazo con la señora Henao y su hijo que dice llamarse Juan Sebastián Marroquin Santos, otro pseudónimo grandilocuente tras el cual se esconde Juan Pablo Escobar, el hijo del mafioso y narcotraficante colombiano.

Henao anda recorriendo el país con su libro bajo el brazo que se titula “Mi vida y Mi Cárcel con Pablo Escobar“, donde su autora pretende señalar que no fue una cómplice del marido, sino una víctima.

Henao dio una charla, en un evento organizado por la asociación de El Calafate denominada “Un día a la vez”, la cual contó con el auspicio de Tapia y Reyes quienes le aseguraron un recorrido turístico, casi en calidad de “Ciudadana ilustre”.

- Publicidad -

Esta organización civil de El Calafate se define como “Fundación orientada a ayudar a padres y /o familiares con niños que presentan barreras en el aprendizaje mejorando su calidad de vida” y en las redes sociales cumple un papel muy importante ocupándose del tema del autismo y aquellos problemas que lamentablemente sufren muchos niños y las familias que deben lidiar día a día para mejorarles la calidad de vida.

¿Que creen haber hecho Tapia y Reyes?

A primera vista no se entiende qué tiene que ver la señora Victoria Eugenia Henao transmitiéndole a un auditorio, su experiencia de vida junto a sus hijos cuando se abastecieron, crecieron y usufructuaron del enriquecimiento criminal de su esposo. Y si bien hay un principio religioso que reza “nunca es tarde para arrepentirse”, no es aplicable en este caso, porque la señora Henao no vivió secuestrada por Pablo Escobar; por el contrario, vivió protegida y usufructuó un mundo de ensueño, pleno de felicidad, lujos y excentricidades, al amparo de Hampa y del narcotráfico cuyo “capo” era su marido, quien apareció en la revista Forbes en 1987 como uno de los 100 personas más ricas del mundo, en ese momento, ranking que lo mantuvo durante 7 años.

¿Dónde estaba Victoria Henao en esos años? ¿Secuestrada, amenazada, sometida, asustada, maltratada?; no, era la mujer de Pablo Escobar, contaba con un poder impresionante y era plenamente consciente de dónde provenía la riqueza de su familia, sabía que su esposo ponía bombas y mataba a mansalva, que ordenaba a sus sicarios destruir edificios, familias civiles, asesinar policías, jueces, explotar aviones y masacrar miles de vidas sin la menor compasión, mientras ella y sus hijos nadaban en piletas olímpicas en la Hacienda Nápoles rodeados de guardias armados, admiraban la fauna exótica que deambulaba por la estancia, viajaban de vacaciones a paraísos terrenales, comían caviar traído a Colombia desde el Mar Caspio y regaban las mesas enormes de “las fincas” con champaña francés, sin que faltaran en la mesa las trufas blancas, traídas por Pablo de Italia.

La señora Victoria Henao pretende hacer hincapié en su poder de resiliencia y con su libro busca contar su pasado en un marco de víctima, de violencia de género, pretendiendo explicar que vivir junto Pablo Escobar atosigada y con miedo, fue un calvario y todo eso se daba en medio de un engaño permanente de la que era objeto por su esposo, ya que nunca desconoció la debilidad que tenía por las niñas menores, vírgenes o los amores estelares que tuvo con, por ejemplo, la conductora de televisión más famosade Colombia, a la que terminó abandonando.

Hoy, tras la movida generada por el derecho de la mujer, la paridad de género, la cruzada contra el femicidio y el empoderamiento de las mujeres a nivel global, Henao halló una forma de contar su experiencia para ser incluida dentro de ese colectivo, en el cual aparenta aparecer como víctima, pero está muy lejos de ser así.

Es en este marco que llama la atención que dos legisladoras de la oposición, hayan tenido la controvertida idea de traer a esta mujer de historia pesada y presente oscuro, a dar una charla para ejemplificar cómo una mujer, supuestamente víctima de un hombre malo, logró revertir su pesar y reconvertirse en lo que “aparentemente” es hoy.

Su pasado (y su presente) la condena

Cabe recordar que la familia de Pablo Escobar (luego de su muerte el 2 de diciembre de 1993) y después de haber sido rechazada por Alemania, arribó a la Argentina en pleno gobierno menemista en vísperas de la Navidad de 1994.

La fortuna del Patrón del Mal, oscilaba (según Forbes) en unos 7 mil millones de dólares de aquellos años. Henao, relata la historia, debió sentarse con el gobierno colombiano, con Cartel de Cali y entregar sus bienes, obteniendo un salvoconducto para ella y sus hijos. Sin embargo Jhon Jairo Velásquez, sicario de Escobar ahora fallecido, dijo en su momento que Henao fue autorizada a guardar dólares para emigrar a la Argentina.

En la causa Nº 13.186 abierta en el año 1999 en nuestro país, que se instruyó a esta mujer y su hijo, destaca que el gobierno argentino siempre supo que la viuda de Pablo Escobar y sus hijos, se habían afincado definitivamente en nuestro país.

Henao estuvo 17 meses detenida y su hijo también, acusados de usar identidades falsas y lavar dinero en Argentina a través de la empresa Galestar, la compra de un terreno en Puerto Madero y otros en el country las Praderas, entre otros.

Segunda causa

En 2012 la justicia argentina acusó a María Victoria Henao, viuda y al hijo Juan Pablo Escobar, de contribuir de forma delictiva en los negocios inmobiliarios del también narco colombiano, Piedrahita Ceballos, detenido.

El juez federal Néstor Barral, que también ordenó embargos por 1,20 millones de dólares sobre los bienes de los Escobar, encontró un vínculo de la familia con “un núcleo de blanqueo de capitales”, dirigido por el narcotraficante colombiano preso en EEUU José Bayron Piedrahita Ceballos y su “punto de contacto central” el empresario argentino Mateo Corvo Dolcet, imputado en la causa.

“Entiendo que María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos efectuaron un aporte de carácter esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de Piedrahita Ceballos“, expresó el magistrado Barral en su resolución publicada en 2019 por Clarín.

Este procesamiento se inició a partir de un documento, una especie de contrato entre todos estos protagonistas, en el cual los Escobar presuntamente recibieron una comisión del 4,5% del total del capital por su trabajo de intermediación entre Corvo Dolcet y el capo colombiano Piedrahita.

Más de 15 millones de dólares fueron para la construcción de un barrio privado en el norte de Buenos Aires; otra inversión fue a parar al llamado Café de los angelitos, un bar tradicional convertido ahora en un local de tango para turistas, operatorio que involucró al ex jugador de Boca y actual dirigente del Consejo del Fútbol Mauricio “chico” Serna, investigado junto a Henao y Escobar, su hijo.

El zorro pierde el pero, pero no las mañas

Concluyendo este informe sobre la controvertida visita de Victoria Henao y su Hijo Pablo Escobar a El Calafate, esponsoreado por las legisladoras Roxana Reyes y Belén Tapia en la presentación de un libro donde cuenta su vida al lado del narcotraficante y da charlas en el marco de la violencia de género y la forma de reconstruirse de las mujeres, no creo que sea Victoria Henao el ejemplo más pulcro y honesto de esta resiliencia que intentan visibilizar y poner como ejemplo de superación la mujer.

Es raro, suena extraño y hasta contradictorio, que legisladoras de un espacio político que se fundamenta “en el cambio”, adopten como objeto de consulta en “lucha de la mujer”, tal como lo haría el propio kirchnerismo, uno de los peores y más controvertidos ejemplos, como es la viuda de Pablo Emilio Escobar, que a todas luces ha sido cómplice de su marido criminal y el gobierno colombiano de entonces le dio un salvoconducto para sacarlos de ese país, pues su residencia allí no permitía cerrar aquella historia de horror que sembró Escobar por tantos años. Y desde que pisó la Argentina, no ha estado tan claro a qué se dedica ni cómo ha podido hacer su fortuna. (Agencia OPI Santa Cruz)