La cifra de empleados públicos en la provincia de Santa Cruz alcanza al 27% de la población

De acuerdo a datos oficiales del gobierno provincial, a los cuales tuvimos acceso, el total de personas que trabajan en los distintos estamentos del Estado central provincial son exactamente 90.302, correspondiendo a 60.365 permanentes y 24.937 temporarios. Esto excluye a los municipios y entes descentralizados.

El detalle de la cantidad de persona por área de gobierno, es la siguiente:

Cámara de diputados posee un total de 913 (880 permanentes y 22 temporarios)

Poder Judicial un total de 2.698 (2.488 permanentes y 210 temporarios)

Tribunal de Cuentas, un total de 252 (250 permanentes y 2 temporarios)

Consejo de la Magistratura, un total de 14 personas, todos permanentes

Tribunal Disciplinario, un total de 22 personas (21 permanentes y 1 temporarios)

Fiscalía de Estado, un total de 58 empleados todos permanentes.

Gobernación, un total de 76 empleados (74 permanentes y 2 temporarios)

Jefatura de Gabinete, un total de 78 empleados (60 permanentes y 18 temporarios)

Ministerio General de la Gobernación, un total de 474 empleados (448 permanentes y 26 transitorios)

Ministerio de Gobierno (sede central) un total de 677 empleados (668 permanentes y 9 transitorios)

Ministerio de Energía y Minería, un total de 134 empleados (124 permanentes y 10 transitorios)

Ministerio de Economía, un total de 1.928 (1886 permanentes y 42 transitorios)

Ministerio de la Producción, un total de 383 empleados (374 permanentes y 9 transitorios)

Ministerio de Desarrollo Social, un total de 1.828 empleados (1.720 permanentes y 108 temporales)

Ministerio de Salud y Ambiente, un total de 6.219 empleados (5.665 permanentes y 554 temporales)

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un total de 224 (222 permanentes y 2 temporales)

Consejo Provincial de Educación, un total de 14.659 docentes (14.291 permanentes y 368 temporales)

Ministerio de Seguridad, un total del 7.493 empleados (7.482 permanentes y 11 temporales)

Teniendo en cuenta que la provincia de Santa Cruz tiene 337 mil habitantes de acuerdo al censo del año 2022 y que 90.302 personas están empleadas de forma directa en el Estado provincial, resulta que el 27% de la población se nutre de manera directa del presupuesto provincial.

Sin embargo, en esta cifra no están contenidos los 15 municipalidades y entes autárquicos y dependientes del Estado provincial, lo cual aumenta considerablemente por arriba del 40% la dependencia directa de la población del Estado santacruceño.



Curiosamente la Cámara de diputados sigue albergando a casi un millar de personas. Unos 880 son Planta permanente y no más de 100 se pueden contabilizar (más/menos) trabajando diariamente. ¿Cuánto personal político que no goza de estabilidad, existe en la Legislatura realmente?. No se puede acceder al listado de los apellidos y qué función realiza cada uno, como tampoco sabemos cuántos de ellos están en condiciones de jubilarse próximamente y si esos lugares volverán a ser ocupados con otros nombramientos. (Agencia OPI Santa Cruz)