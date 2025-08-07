Encuentran cocaína en un auto secuestrado por una infracción vial

- Publicidad -

La policía de Santa Cruz intervino este miércoles en un procedimiento que se inició por una infracción vial y culminó con el inicio de una causa federal por el hallazgo de una cantidad considerable de cocaína en el interior de un vehículo.

Un auto Volkswagen Gol blanco fue secuestrado por orden del Juzgado de Faltas de Río Gallegos dado que el chofer tenía un carnet de conducir falsificado y cuando se inspeccionó el rodado por parte de efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de la Policía de Santa Cruz encontraron cocaína en el interior.

La policía abrió el capó y el baúl donde encontraron la droga y procedieron a incautarla por lo que se inició una investigación en el marco de la Ley de Estupefacientes, con intervención del Juzgado Federal de Río Gallegos.

El procedimiento policial no implicó la participación del Juzgado de Faltas y según trascendió se trata de un hombre cuyas iniciales son A.V. (Agencia OPI Santa Cruz)