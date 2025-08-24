La esposa del gendarme detenido en Venezuela califica su caso como un “crimen de lesa humanidad”

- Publicidad -

María Gómez, la esposa del gendarme Nahuel Gallo, calificó la detención de su marido en Venezuela como un “crimen de lesa humanidad” y aseguró que, a ocho meses del arresto, no ha sido presentado ante ningún tribunal ni se conocen oficialmente las razones de su encarcelamiento. Gallo está acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de presunto espionaje e intento de promover un golpe de Estado, pero su pareja sostiene que estas imputaciones surgieron solo a partir de la presión mediática que se generó en torno al caso.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Gómez afirmó que “desde el primer momento, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada”. La mujer denunció que, pese a las acusaciones, su marido “no fue presentado ante ningún tribunal con competencia en terrorismo ni en nada de eso”. Además, señaló que no tiene información oficial sobre el paradero de Gallo, y solo ha logrado saber de él a través de otros extranjeros que estuvieron en la misma situación y ya fueron liberados, como algunos ciudadanos estadounidenses.

Consultada sobre las gestiones para lograr su liberación, María Gómez evitó dar detalles sobre la posibilidad de un operativo internacional. Sin embargo, confirmó que el Estado argentino está involucrado en las negociaciones diplomáticas. En ese sentido, reveló que tuvo contacto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le aseguró que están trabajando para que Gallo pueda volver a casa, aunque se excusó de compartir información sobre el caso. (Agencia OPI Santa Cruz)