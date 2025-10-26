Polarización entre LLA y peronismo domina las legislativas

- Publicidad -

Las elecciones legislativas exhibían una fuerte polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, horas antes de que se conocieran los primeros resultados oficiales. Tanto Fuerza Patria como LLA se repartían la mayoría de los distritos en el conteo preliminar de votos. Los datos preliminares en ambos campamentos indicaban que el mapa del país mostraba una predominancia de dos colores.

En este contexto, Provincias Unidas registraba una performance “lejos de la esperada“. Dicha fuerza política solo lograba concretar un “eventual triunfo preliminar” en la provincia de Jujuy, según el reporte general.

No obstante, fuentes específicas de La Libertad Avanza (LLA) indicaron que el partido del Gobierno se imponía en “Jujuy, Santa Fe, Córdoba y Mendoza“, presentando una versión contradictoria sobre el resultado en la mencionada provincia de Jujuy. Las mismas fuentes de LLA añadieron que en Corrientes el conteo se mantenía “palo a palo“.

- Publicidad -

En el resto de los distritos de ese armado, con mención específica a Córdoba y Chubut, LLA y el peronismo lograban protagonismo en los conteos. Esta situación colocaba a la fuerza de los gobernadores, Provincias Unidas, en tercer lugar en esas jurisdicciones. (Agencia OPI Santa Cruz)