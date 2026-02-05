Luis Caputo justificó la salida de Marco Lavagna por retrasos técnicos en la medición de inflación

- Publicidad -

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a intentar sofocar el incendio político provocado por la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. Bajo un discurso que buscó normalizar la acefalía en el organismo técnico más sensible del país, el titular del Palacio de Hacienda atribuyó la salida a “cuestiones técnicas” vinculadas a la metodología de medición de la inflación en plena etapa de desinflación. Sin embargo, el argumento de la “salida amigable” choca con el peso de la realidad: el cambio de manos en las estadísticas oficiales ocurre justo cuando los números comienzan a ser el único sostén del relato oficial.

Pese a que el funcionario negó tajantemente una presión del FMI para alterar el índice de precios, reconoció que el método que pretendía aplicar el ex titular se retrasó respecto a las fechas anunciadas.

Proyecciones optimistas y el reclamo de la industria pesada

En un giro discursivo que excede lo técnico para entrar en el terreno de la épica comunicacional, Luis Caputo aseguró que la economía crecerá cerca de un 4% este año. Aunque los indicadores de consumo masivo aún muestran signos de debilidad, el ministro fue más allá y afirmó que la gestión de Javier Milei logró sacar de la pobreza a 23.000.000 de argentinos, una cifra que, de verificarse en los próximos informes del propio INDEC, representaría un fenómeno sociológico sin precedentes modernos.

Director del INDEC Marco Lavagna – Foto: NA

El escepticismo oficial no solo se limita a las cifras de pobreza, sino también a la relación con el círculo rojo. Respecto al malestar de Paolo Rocca, quien cuestionó la transparencia en una licitación de caños para Vaca Muerta, el ministro fue tajante:

Descartó cualquier tipo de “competencia desleal”.

Sostuvo que Techint tiene espalda suficiente para soportar la pérdida de un contrato.

Ratificó que no habrá proteccionismo para las empresas locales que no logren ser competitivas.

Indumentaria e inversiones en el nuevo esquema

Sobre el cierre de sus declaraciones, el ministro ratificó su postura sobre el sector textil, sector que hoy enfrenta la apertura de importaciones. Tras la polémica por sus dichos sobre la compra de ropa en el exterior, Luis Caputo insistió en que el sector “puede competir”, marcando una línea divisoria definitiva con el modelo de economía cerrada del kirchnerismo. El mensaje es claro: para el Ejecutivo, la supervivencia industrial depende de la eficiencia propia y no de la asistencia estatal, incluso si eso implica la pérdida de participación de mercado frente a productos importados. (Agencia OPI Santa Cruz)