Justicia allana la AFA por desvío de fondos a firmas fantasmas

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La Prefectura Naval ejecutó una orden de registro en las dependencias de la Asociación del Fútbol Argentino. El Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, encabeza el procedimiento para hallar documentación contable. Lo cierto es que la causa apunta directamente a la administración de fondos que realiza la entidad madre del deporte nacional.

La investigación se centra en el manejo financiero del Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El magistrado analiza la propiedad de una mansión ubicada en el municipio de Pilar, en la Zona Norte. Los investigadores sospechan que la adquisición de este inmueble guarda relación directa con el flujo de capitales que maneja el dirigente.

La conducción de Claudio “Chiqui” Tapia autorizó previamente un convenio con la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni. El dato clave es que este acuerdo otorgaba a la firma privada la facultad de administrar los fondos de la AFA en el exterior. Sin embargo, la justicia detectó indicios de desvíos hacia diversas entidades fantasmas.

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Los efectivos federales ingresaron de forma simultánea a la sede histórica de la Calle Viamonte y al predio de entrenamiento en Ezeiza. El juzgado busca reconstruir el entramado de decisiones políticas que permitió este esquema de tercerización financiera. La instrucción judicial pretende determinar la responsabilidad administrativa de la cúpula dirigencial en estos movimientos. (Agencia OPI Santa Cruz)