Separan a un agente de Trabajo por sustraer una camioneta y chocar en estado de ebriedad

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Un agente público que se desempeñaba en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz fue separado de su cargo tras haber protagonizado un choque con un vehículo oficial y estar conduciendo en estado de ebriedad.

Así lo informó oficialmente el gobierno provincial quienes señalaron que el hombre retiró un móvil de la cartera laboral sin autorización de sus superiores durante la jornada del 30 de abril y al día siguiente protagonizó un choque conduciendo tras haber tomado bebidas alcohólicas.

Desde Trabajo indicaron que ante “la gravedad de lo ocurrido, el ministro a cargo del área resolvió apartarlo de sus funciones de manera inmediata y ordenó la apertura de una investigación administrativa para determinar con precisión cómo sucedieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes”.

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Señalaron que este tipo de situaciones “no representa los valores institucionales ni el desempeño diario del resto del personal” y destacaron “el compromiso con el cumplimiento de las normas, la conducta ética y el uso responsable de los bienes públicos”. (Agencia OPI Santa Cruz)