El espejismo político-social que transforma la realidad en una mentira y la anarquía de los promedios

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(Por: Rubén Lasagno) – Un artículo aparecido a nivel nacional ayer analiza la situación salarial en Argentina, destacando una gran brecha tanto entre los distintos rubros económicos como entre las regiones del país. Los sectores vinculados a la minería y al petróleo (explotación de minas y canteras) registran los salarios más altos, según el informe, mientras que la enseñanza, la hotelería y la agricultura se ubican entre los peores pagos, quedando el sueldo promedio docente por debajo de la canasta básica familiar.

El mismo informe señala que frente a la inflación, solo algunos sectores (como la industria aceitera, encargados de edificios y transporte) lograron una mejora salarial real, mientras que otros como la construcción y la industria textil sufrieron fuertes caídas. A nivel geográfico, la Patagonia lidera ampliamente tanto en salarios nominales como en poder adquisitivo frente al resto del país; claro, eso según el informe hecho en alguna oficina calefaccionada de CABA o en el home office de alguna mansión de un country porteño. La realidad, al menos en Santa Cruz, es muy distinta.

Los datos

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Estos son los datos salariales de las provincias mencionadas en el informe correspondiendo a valores nominales brutos tomados a enero de 2026:

Provincia Posición / Nivel de Poder Adquisitivo Salario Promedio Nominal Neuquén 1° (Mayor poder adquisitivo) $3.500.000 Santa Cruz 2° $3.300.000 Chubut 3° $2.900.000 Tucumán Salario bajo $1.400.000 Chaco Salario bajo $1.400.000 Corrientes Salario bajo $1.400.000 Santiago del Estero Último (Menor poder de compra) $1.200.000

La anarquía de los promedios

El ejemplo más significativo que podemos dar para señalar lo anárquico, falsos y mentirosos que son los promedios, es el siguiente:

Si en la misma cuadra vivimos 10 familias, una de ellas es Lázaro Báez que tiene 10 vehículos y las 9 familias restantes no tienen ningún vehículo, el promedio indica que cada uno de los vecinos tiene un vehículo. Así de irreal, abstracto y ridículo resultan los promedios.

Cuando los informes nacionales muestran a Santa Cruz liderando los ránking de salarios promedios más altos de Argentina, los datos matemáticos no mienten, pero sí ocultan y distorsionan la realidad social.

La estadística que pone a Santa Cruz “al tope” de los salarios es un espejismo macroeconómico. Nuestra provincia sufre de una economía fuertemente dualizada: una pequeña isla de altísimos ingresos (extractivismo) rodeada de un océano de trabajadores precarizados, empleados públicos con sueldos licuados y comerciantes asfixiados. En definitiva estos números no reflejan la calle, reflejan únicamente la rentabilidad de las cuencas.

La Trampa del “Salario Promedio”

El problema principal radica en cómo se calcula el promedio. Aplicando el ejemplo de los vecinos, si en una habitación hay nueve empleados públicos que ganan $400.000 y un operario petrolero que gana $3.000.000, el “salario promedio” de esa habitación es de $660.000. Estadísticamente, parece que todos están relativamente bien, pero la realidad es que el 90% de las personas en esa habitación están por debajo de la línea de pobreza.

Los sueldos de la minería y el sector hidrocarburífero actúan como valores atípicos extremos que tiran el promedio general hacia arriba, invisibilizando los ingresos reales de la gran mayoría de la población pues la “media” salarial, que es el sueldo que divide a la mitad de la población de la otra mitad, es muchísimo más baja que el promedio en Santa Cruz; por ese motivo digo que la arbitrariedad de esos números distorsiona de base la realidad, por lo tanto, no sirve.

Economía y desigualdad estructural

El petróleo y la minería son sectores de capital intensivo, no de mano de obra intensiva. Esto significa que generan muchísimo dinero y pagan sueldos altísimos, pero emplean a una porción relativamente pequeña de la población activa como lo hemos dicho hasta el cansancio y además, teniendo en cuenta que la minería, precisamente, emplea en gran parte mano de obra foránea.

Muchas veces, estos ingresos altos no se reinvierten en el comercio local. En el caso de la minería, los sistemas de “roster” (ej. 14×14) hacen que muchos trabajadores gasten sus ingresos en otras provincias y eso lo venimos diciendo desde hace tiempo para contravenir el mensaje engañoso de las empresas y los gobiernos.

La riqueza de la tierra extraída por las operadoras no genera un tejido industrial secundario fuerte en la provincia, dejando a la economía local dependiente de otros sectores mucho más frágiles, pero que a la hora de lograr la licencia social, reproducen un paraíso difícil de rechazar.

El sector público

Históricamente, Santa Cruz tiene una de las tasas más altas de empleo público del país (administración central, docentes, salud, policía, municipios). Este sector es el que verdaderamente marca el pulso del comercio y la vida diaria en ciudades como Río Gallegos o Caleta Olivia.

Mientras los salarios petroleros y mineros tienen paritarias que, por el peso de sus sindicatos y las ganancias en dólares de las empresas, logran empatar o superar la inflación, los salarios estatales han sufrido una licuación brutal.

El sueldo de un empleado estatal santacruceño hoy se encuentra, en gran medida, por debajo del costo de la Canasta Básica Total (CBT), empujando a miles a la pobreza. ¿Dónde queda “la verdad” sobre lo informado por el documento nacional?

El “Impuesto” Petrolero/Minero al costo de vida

Esta es quizás la consecuencia más devastadora para el habitante común de esta provincia, que somos todos nosotros y/o la mayoría: los sueldos altos de una minoría fijan los precios para la mayoría.

Los propietarios fijan los precios de los alquileres pensando en el poder adquisitivo del sector petrolero o minero y los supermercados, servicios y comercios ajustan sus precios a esa misma “realidad de altos ingresos”, exacerbado por el costo logístico (fletes) de la Patagonia.

El resultado es que el empleado estatal, el comerciante pequeño o el trabajador de la construcción no solo tiene un sueldo bajo a nivel nacional, sino que tiene que sobrevivir pagando precios fijados para sueldos de la élite extractiva. Esto también se traslada al turismo, como ocurre en Comodoro Rivadavia (Chubut).

Finalmente, el comercio local no vive del operario que ahorra o gasta afuera; el comercio local vive del empleado público, del docente y del trabajador de maestranza. Cuando la gran mayoría de la población pierde su poder adquisitivo y apenas le alcanza para comer y pagar servicios, el consumo no esencial desaparece.

Esto genera un círculo vicioso en el cual vive Santa Cruz desde hace años pero se ha acelerado el proceso: cae el consumo, cierran comercios, aumenta el desempleo e invariablemente, se deprecia la calidad de vida social.

El sueldo del petrolero o minero no alcanzan para mantener a flote a las pymes locales si la masa de la población está empobrecida. Pero además, como no producen insumo local, ni industrias de procesamiento de la materia prima en la provincia, todo se resume a la explotación intensiva, el retiro del material fuera de Santa Cruz y un escasos 3% (en el caso de la minería),de regalías cuyos fondos se pierden en las oscuras cuentas pública de todos los gobiernos provinciales y el actual, no es la excepción. (Agencia OPI Santa Cruz)