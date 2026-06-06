Granja Tres Arroyos activó un procedimiento preventivo de crisis

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El freno por tiempo indeterminado en la planta La China de Concepción del Uruguay paraliza la cadena de valor avícola regional y congela la recomposición del circuito biológico productivo.

La brecha exacta entre las expectativas de crecimiento del sector avícola y la letra chica de los balances corporativos expone que Granja Tres Arroyos ingresó en un procedimiento preventivo de crisis. Los directivos de la firma comunicaron el cierre por tiempo indeterminado de su planta de faena al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tras agotar las instancias de negociación comercial y fitosanitaria.

El impacto del cierre de mercados y la reestructuración financiera

La parálisis de la planta bonaerense y litoraleña responde directamente a la pérdida de divisas por razones sanitarias globales. La compañía presentó un diagnóstico financiero crítico que atribuye de forma directa al bloqueo de los mercados internacionales por los brotes de gripe aviar detectados en las cadenas de producción.

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Esta pérdida de flujo comercial obligó a la firma, que arrastra 65 años de trayectoria en el mercado local, a iniciar una reestructuración financiera integral. Los ejecutivos buscan renegociar pasivos corporativos para intentar generar un impacto positivo en la caja operativa recién en el mediano plazo, afectando la cadena de pagos de los proveedores provinciales.

La convocatoria de la Secretaría de Trabajo y el conflicto gremial

La parálisis productiva sumó tensión interna por la pérdida de previsibilidad operativa en las líneas de faenamiento diario. La administración central de la empresa justificó la clausura por la imposibilidad de garantizar las condiciones mínimas de seguridad para operar debido a medidas de fuerza sindicales.

Ante la emergencia laboral, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia convocó a una audiencia formal de conciliación. El encuentro administrativo se desarrollará el próximo lunes entre los apoderados de la empresa avícola, los funcionarios laborales de la administración de Rogelio Frigerio y las cúpulas de los delegados gremiales.

El gobierno provincial intenta articular un esquema de reapertura escalonada para evitar despidos masivos en el sur entrerriano. La reactivación de la planta La China depende en forma exclusiva de que la firma logre sostener el flujo mínimo de fondos y acordar un nuevo convenio de productividad con el sindicato. (Agencia OPI Santa Cruz)