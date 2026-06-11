- Publicidad -

(OPI TdF) – El Banco de Tierra del Fuego asistió a empresas fueguinas por más de $ 15 mil millones en el primer semestre del año.

Así lo informó el presidente de la entidad bancaria, Adrián Cosentino al señalar las medidas de alivio financiero orientadas a las pequeñas y medianas empresas.

El funcionario de la entidad bancaria remarcó que “es un paso fundamental para resguardar la actividad económica de Tierra del Fuego”.

- Publicidad -

Desde el Banco de Tierra del Fuego señalaron que la intención es “fortalecer el entramado productivo provincial, esta medida contempla que las empresas de la provincia que cuenten con créditos comerciales bajo el esquema de garantías automáticas podrán acceder, de manera voluntaria, a facilidades para aliviar y descomprimir situaciones de sobrecarga de deudas”.

En tanto, desde el gobierno provincial sostuvieron que “la medida se integra a las políticas de fomento vigentes y busca responder con celeridad frente a las dificultades transitorias de liquidez que reportan distintas unidades productivas”.

A su vez, Cosentino afirmó que “nuestra filosofía es promover el crecimiento genuino mediante recursos y modalidades crediticias muy flexibles que apalanquen los planes de ampliación productiva y los requerimientos de inversión de las empresas de nuestra provincia”.

“El Banco Tierra del Fuego ha brindado asistencia financiera en lo que va del 2026, por cerca de 15.000 millones de pesos a las empresas de la provincia. En ese mismo camino, generar un alivio concreto para quienes enfrentan una sobrecarga financiera temporal es un paso fundamental para resguardar la actividad económica de Tierra del Fuego“, resaltó. (Agencia OPI Tierra del Fuego)