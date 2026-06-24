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El próximo sábado 27 de junio/2026 se realizará en Santa Cruz las elecciones para las Vocalías en Educación, tanto de la actividad pública como privada. En este marco la “Lista Lila” de la ADOSAC presenta candidatos en ambas vocalías, ellos son Laura Hindi (por la Educación privada) y Javier Fernández por la Educación Pública; este último, ex Secretario General del gremio.

Para sintetizar entrevistamos al docente Javier Fernández, ex Secretario General de ADOSAC por la lista Lila y hoy en competencia con una alianza interna del gremio que disputarán los cargos el día sábado próximo.

“El recorrido provincial, si bien fue limitado y no pudimos llegar a todos las escuelas es altamente positivo, la recepción de los colegas fue muy cordial y llena de incertidumbre por lo que se atraviesa como trabajadores de la educación con un conflicto largo, sin soluciones concretas y descuentos realmente importantes. En el balance general no hay logros que permitan llevar tranquilidad a la familia docente” le refirió Fernández a OPI cuando se le pidió un pantallazo general de cómo transcurrió la campaña provincial de la lista Lila para convocar a sus votantes.

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Más adelante el candidato refirió “Siendo una sola lista (la Lila) que compite con una alianza, tenemos altas expectativas por las devoluciones recibidas que por lo general en términos de opiniones, no ven el cambio que habían prometido, todo lo contrario, muchos nos plantearon la necesidad de recuperar el sindicato por y para los docentes, lejos de la política partidaria que se mezcla con lo rancio de cargos políticos que fueron parte de la persecución docente y que utilizan al sindicato como fusible para intenciones personales, sectoriales y políticas” concluyó Javier Fernández en el marco de la recorrida que hizo el sector partidario de su agrupación, tratando de llevar su propuesta escuela por escuela.

Recordemos que uno de los cuestionamientos de los afiliados a la actual conducción de la ADOSAC es la politización que han hecho del gremio, lo cual, de alguna manera, rompe la tradicional equidistancia que ha tenido el sector docente en Santa Cruz, tanto del oficialismo de turno como de la oposición. (Agencia OPI Santa Cruz)