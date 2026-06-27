El 50 por ciento de los empleados busca renunciar por bajos salarios

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La firma Randstad expone que apenas el 10% logró reubicarse en el último semestre a causa de la parálisis económica.

Apenas el 10% de los trabajadores argentinos logró conseguir un nuevo empleo durante el último semestre de 2026. La licuación del poder adquisitivo genera que el 33% de los asalariados busque activamente abandonar su puesto actual para escapar del ajuste salarial.

Los datos surgen del último relevamiento corporativo de la consultora Randstad, el cual expone una contracción en el mercado laboral interno. La intención de fuga bajó un punto interanual frente al 34% registrado en 2025, mientras que los cambios efectivos cayeron del 12% al 10% en el mismo período.

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La inflación destruye salarios e inmoviliza a las generaciones mayores

El miedo a quedar desempleado en medio del enfriamiento económico inmoviliza a la fuerza laboral. La consultora atribuye esta actitud conservadora a la ausencia de señales de crecimiento sostenido y a la falta de demanda real de las empresas para incorporar personal.

La desesperación por recomponer ingresos fragmenta las respuestas de los postulantes según su edad. Los menores de 30 años lideran las búsquedas con un 39%, seguidos por la franja de los millennials con un 35%.

Las franjas de mayor edad reducen drásticamente su exposición al riesgo y marcan la retención forzada de sus puestos. Los empleados mayores a 45 años promedian un 23% de intención de cambio, mientras que los nacidos antes de 1960 apenas registran un 19%.

El 50 por ciento huye de la remuneración fijada por las empresas

La brecha entre lo que pagan las patronales y lo que exige la canasta básica define el mapa de renuncias. El 50% de los encuestados que planea irse de su actual empleo lo hace exclusivamente por la baja remuneración que percibe mes a mes.

La lista de motivos de expulsión laboral continúa con la falta de oportunidades de crecimiento interno, que acumula el 36% de los rechazos. Un 27% argumenta la falta de equilibrio con su vida personal y el 26% repudia el ambiente de trabajo negativo impuesto por sus jefaturas.

Las exigencias de los trabajadores chocan contra la realidad financiera del sector privado. Un 70% prioriza los beneficios económicos al buscar un empleador ideal, el 67% reclama un buen ambiente interno y un 63% exige oportunidades de desarrollo profesional que las firmas locales no entregan. (Agencia OPI Santa Cruz)