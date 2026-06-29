Techint despide a 150 operarios por caída de licitación petrolera

- Publicidad -

La multinacional desvincula al 44% de su plantilla en Valentín Alsina tras quedar marginada de la provisión para el Gasoducto Néstor Kirchner.

150 trabajadores metalúrgicos perderán su empleo formal este miércoles 1 de julio en la planta del Grupo Techint en Valentín Alsina. La empresa recorta el 44% de sus 340 operarios activos tras perder la licitación para fabricar los tubos de acero del Gasoducto Néstor Kirchner.

La caída del contrato estratégico para evacuar el gas de Vaca Muerta impactó directo en los balances de producción industrial. El delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Dylan Paz, confirmó que las notificaciones patronales comenzaron a circular el jueves 25 de junio.

- Publicidad -

Flexibilización patronal y advertencias de la UOM

La dirigencia sindical rechazó las desvinculaciones definitivas e intimó a la empresa a implementar un régimen de suspensiones temporales. La cúpula de la multinacional presiona con avanzar hacia un esquema de reducción de horas extras y recortes de premios por productividad.

Esta reestructuración patronal implica una licuación inmediata del salario real de los 190 operarios que conservarán sus puestos de trabajo. El gremio metalúrgico advierte que las modificaciones en los ritmos de producción constituyen un ajuste de facto sobre las condiciones laborales adquiridas.

El efecto Vaca Muerta en la línea de montaje

La exclusión de Techint del negocio de infraestructura para la cuenca patagónica paralizó las proyecciones de facturación anual de la planta bonaerense. El derrumbe de los contratos vinculados al sector hidrocarburífero corta la demanda de insumos industriales pesados en todo el país.

Los trabajadores afectados concentran su reclamo y estado de asamblea permanente frente a la sede sindical a solo 48 horas de la efectivización legal de los telegramas de despido. (Agencia OPI Santa Cruz)