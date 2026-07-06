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La Resolución 105/2026 distribuye el cupo de carne premium hacia la Unión Europea y consolida la concentración del negocio en grandes frigoríficos.

Un total de 29.333,175 toneladas de cortes bovinos premium componen el cupo de exportación que el Gobierno nacional entregó a las empresas frigoríficas de la zona centro del país. La medida oficial rige comercialmente desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializó el documento en el Boletín Oficial. La normativa detalla la entrega de 26.401,074 toneladas a la categoría industrial, excluyendo de la participación mayoritaria a los frigoríficos de la Patagonia.

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El podio de las adjudicaciones lo encabeza la multinacional Swift Argentina con 3.509,844 toneladas. La siguen la firma Frigorífico Rioplatense con 2.358,356 toneladas y la empresa Arre Beef con 2.227,589 toneladas.

La disposición firmada por el área dependiente del Ministerio de Economía estructura un esquema exportador donde un grupo reducido de firmas absorbe la cuota arancelaria preferencial pactada con la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio.

Los anexos de la resolución certifican las siguientes adjudicaciones específicas:

El sector de proyectos conjuntos administrado por asociaciones de criadores recibe apenas 2.932,101 toneladas , liderado por Malefu Agropecuaria con 422,046 toneladas .

, liderado por con . La porción destinada al Reino Unido fija un techo de 111 toneladas mediante el sistema de demanda inmediata, un esquema que avala envíos directos de Arre Beef y Quickfood .

fija un techo de mediante el sistema de demanda inmediata, un esquema que avala envíos directos de y . El Estado nacional retiene un volumen residual de 55,825 toneladas que conforma el Fondo de Libre Disponibilidad para eventuales reasignaciones.

El impacto del esquema oficial en las exportaciones de la Patagonia

El acceso a los mercados de alta rentabilidad exige cortes provenientes de animales criados en pastizales naturales. Las plantas faenadoras del sur quedan fuera de los volúmenes mayoritarios al carecer de la escala industrial validada por el organismo agropecuario, anulando la generación de divisas regionales.

El texto oficial constata que las firmas Frigorífico Villa Olga e Industria Cárnica del Oeste perdieron sus cupos por faltantes de antecedentes de exportación. El organismo avaló en paralelo que el Grupo Lequio unifique la ejecución de sus envíos a través de Black Bamboo Enterprises, Frigorífico Alberdi, Carnes Pampeanas y Meatex.

Los proyectos ganaderos Ganeco y Q Carne sufrieron la baja automática de sus registros por irregularidades en la documentación de sus productores asociados. La normativa aduanera exige un ciclo de maduración cárnica mínima y obligatoria de 20 días. (Agencia OPI Santa Cruz)