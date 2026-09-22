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(OPI TdF) – El bloque del Partido Justicialista de la Legislatura provincial presentó un proyecto de ley que propone la creación del Registro Provincial de Personas Inhabilitadas para el Ejercicio de la Función Pública (REPRI).

Esta iniciativa busca unificar y actualizar la información sobre los ciudadanos que posean impedimentos judiciales vigentes para desempeñarse en el Estado, solucionando la falta de articulación entre dependencias oficiales que hoy facilita designaciones indebidas por desconocimiento.

La propuesta fija un protocolo estricto de control previo: la consulta al REPRI será de carácter obligatorio antes de formalizar cualquier designación o contratación en la administración pública.

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La medida alcanzará a los tres poderes del Estado provincial —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, como así también a organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas estatales, cubriendo desde cargos políticos y personal de planta permanente hasta contratos transitorios.

Solo ingresarán a la base de datos aquellas personas que “cuenten con una sentencia judicial firme de inhabilitación”. Asimismo, el proyecto aclara que la permanencia no será definitiva, sino que “estará sujeta al cumplimiento estricto de la condena; una vez acreditada la rehabilitación ante la autoridad competente, la baja del registro deberá tramitarse de oficio en un plazo máximo de cinco días hábiles”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)