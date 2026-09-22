- Publicidad -

(OPI Chubut) – La convocatoria de una empresa pesquera de Puerto Madryn para cubrir 100 puestos de trabajo de fileteado de merluza tuvo una convocatoria que casi alcanzó las 3 mil personas.

La fuerte demanda de empleo en Puerto Madryn repercutió en que 2.962 personas se hayan inscripto para una de las plazas de filetero de merluza en la empresa Fuertes Vientos S.A.

La convocatoria extendió las jornadas para las entrevistas laborales y según explicó Ángelo Casas, gerente de la firma, “el número permite dimensionar la magnitud de la demanda. Superó nuestras expectativas”.

- Publicidad -

El objetivo es seleccionar a los trabajadores que se incorporarán en la planta y recibirán una capacitación para la tarea de fileteado de merluza.

La empresa se enfrente a un cambio en la estrategia de diversificación productiva tras la caída de procesamiento de langostino debido a que su procesamiento “no es rentable frente a otras temporadas. Por eso decidimos realizar un cambio con otras especies”. (Agencia OPI Chubut)