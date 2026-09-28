El Ejecutivo oficializó créditos por US$ 530 millones

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El endeudamiento avalado por el Gobierno nacional compromete la coparticipación federal de las provincias firmantes y habilita una línea externa de crédito contingente por hasta US$ 600 millones a diez años.

El Poder Ejecutivo oficializó tres decretos de financiamiento externo multilateral por US$ 530 millones acordados con el BID y la CAF. Los fondos tienen asignación directa para obras de infraestructura en las provincias de Entre Ríos y Chubut, además de un programa de reestructuración técnica en el plano federal.

Las operaciones conllevan un esquema legal donde la administración nacional actúa en calidad de garante financiero ante los organismos de crédito internacional. Frente a esta cobertura, las jurisdicciones provinciales suscribieron compromisos de contragarantía fiscal que imponen la retención automática de las transferencias de coparticipación federal en caso de registrarse cesación o demoras en el pago del servicio de la deuda.

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El tramo de mayor volumen corresponde a US$ 280 millones provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos. La partida asume costos de obras de ingeniería, tareas de inspección técnica, compensaciones socioambientales y fortalecimiento de la red de caminos vinculada al transporte agropecuario de ese territorio.

En la región patagónica, la Corporación Andina de Fomento habilitó un préstamo de US$ 150 millones orientado al Programa Sistema de Acueductos Sostenible de la Provincia del Chubut. El desembolso se focaliza en obras hidráulicas para la distribución de agua potable y la contención de pérdidas en la Cuenca del Río Senguer, integrando idéntica cláusula de detracción sobre los recursos coparticipables provinciales.

El paquete formaliza US$ 100 millones adicionales originados en el banco regional para el Programa de Reforma de la Administración Tributaria Federal. La operatoria involucra a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía como autoridad ejecutora y ubica a la ARCA como organismo técnico en tareas de digitalización operativa y gestión de riesgos.

Este desembolso constituye el primer tramo operativo de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión rubricada con la entidad multilateral por un tope de US$ 600 millones. El instrumento financiero establece una vigencia contractual de diez años para el giro de fondos destinados al esquema recaudatorio. (Agencia OPI Santa Cruz)