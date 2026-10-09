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El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Javier Jara decidió este jueves levantar la sesión ordinaria dispuesta argumentando que no estaban dadas las condiciones de seguridad para llevarla adelante mientras en el exterior se manifestaban trabajadores nucleados en el Sindicato de Petróleo, Gas y Energías Renovables (SIPGER) quienes aguardaban el tratamiento de la prórroga de la ley de Emergencia Hidrocarburífera y un pedido de informe sobre las inversiones de la petrolera Pan American Energy.

Los argumentos de Jara están vinculados a una agresión que habría sufrido una trabajadora legislativa por parte de un desconocido que pertenecería al gremio petrolero, quien ingresó al edificio con la intención de llegar al recinto legislativo e intentó sortear el esquema de seguridad que se implementa en cada sesión.

En el hall de ingreso estaban efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía de Santa Cruz para resguardar la seguridad.

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La sesión ordinaria se inició y los diputados escucharon al secretario gremial del SIPGER Carlos Monsalvo, quien criticó al ministro de Energía, Jaime Álvarez por haber reconocido que la provincia no había utilizado la emergencia hidrocarburífera.

El dirigente petrolero sostuvo que “la ley estuvo vigente en el peor momento y en el peor escenario de nuestra industria. Cuando se retiró YPF, cuando bajaron los equipos y cuando los trabajadores perdían sus fuentes laborales, no se utilizó. Entonces, la pregunta es clara: si no la aplicaron en ese momento, ¿por qué ahora quieren prorrogarla?”.

Tras la intervención y luego de unos minutos, Jara pidió un cuarto intermedio tras el cual informó que el comisario de la Legislatura la transmitió que “no estaban dadas las condiciones para seguir sesionando” y levantó la sesión cuando fuera del recinto estaban los trabajadores petroleros manifestándose.

Los diputados Adriana Nieto y Fabiola Loreiro junto al presidente del bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastain Zubimendi pidieron un informe para que Jara explique de manera “concreta, circunstanciada y documentada” la decisión de levantar la sesión parlamentaria.

Desde el oficialismo quieren conocer cómo Jara aplicó el reglamento de la legislatura para adoptar el levantamiento de la sesión dado que entienden que la medida fue “unilateral por parte de Jara”.

Además, piden al vicepresidente 1° que, dado que se argumentó la existencia de un hecho de violencia que vulneró a la seguridad y presentaba riesgo para los legisladores y trabajadores legislativos, consultan si se formalizó una denuncia penal o hubo una comunicación oficial para que interceda la policía de Santa Cruz.

Los diputados del oficialismo insisten con la aplicación de los artículos 152 a 159 del Reglamento de la Cámara donde prevé herramientas como llamados al orden, medidas para desalojar a quienes perturben el funcionamiento del recinto, intervención de la fuerza pública y mecanismos de suspensión temporal.

Solicitan que ante la suspensión dispuesta sea “respaldada con documentación, registros audiovisuales, comunicaciones internas o cualquier otra constancia que permita verificar qué ocurrió”. (Agencia OPI Santa Cruz)