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(Por: Rubén Lasagno) – Por más que el gobierno provincial quiera evitar la repercusión nacional de algunos temas descollantes en Santa Cruz, no puede ni podrá. Aún cuando la orden a los medios provinciales sea la de quitar en la comunicación cotidiana temas tan sensibles como el descarrilamiento del tren de YCRT y/o la venta de tierras dentro del Parque Nacional Los Glaciares, con un decreto de excepción, debe saber que la globalidad que tienen las comunicaciones hoy en día, no solo por las redes sociales que pueden resultar una cloaca de operaciones, mentiras y campañitas política, sino por medios que no ocultan la realidad y siguen los temas más importantes, como OPI Santa Cruz y FM News, pretender desde su gestión sumir en el silencio a hechos tan relevantes, es como querer tener agua con ambas manos ahuecadas y caminar, sin que se derrame.

Y hay dos temas que en las última semanas hicieron que nuestra Agencia sea blanco de consultas por parte de los medios nacionales: la venta e tierras frente al glaciar y el descarrilamiento del tren carbonero.

No hay evidencia ni constancias de que Javier Milei le haya “entregado” el negocio específico de venta de tierras a Vidal como un mandato directo, dado que los recursos son de administración provincial, sin embargo, Vidal actúa como el iniciador proactivo que aprovecha el “clima de época” y los acuerdos políticos con la Casa Rosada.

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Vidal asume el rol de impulsor de esta controvertida medida para demostrar sintonía con la agenda libertaria de apertura a capitales extranjeros. A cambio de habilitar estos negocios, incluso pasando por encima de leyes ambientales provinciales previas y de la resistencia local, el gobernador de Santa Cruz consolidó su alianza estratégica con el presidente, buscando posicionarse dentro del nuevo esquema de poder nacional impulsado por Milei.

El controversial Decreto 915/26 sobre la venta de tierras en la Península de Magallanes puede entenderse como una conjunción entre la autoridad jurisdiccional provincial y un fuerte alineamiento político-económico con el gobierno nacional. Y esto no pasa desapercibido para la prensa nacional, a la cual suministramos los datos que tenemos en nuestro archivo y ayudamos con nuestro análisis.

Vidal autor material

Desde el punto de vista legal y administrativo, Claudio Vidal es el iniciador insoslayable de esta medida de enajenación de tierras a extranjeros. La Península de Magallanes es un área provincial protegida, por lo que la potestad sobre el uso, zonificación y eventual venta de esas tierras recae exclusivamente en el Ejecutivo y Legislativo de Santa Cruz.

El gobierno nacional no tiene autoridad directa para disponer de esas tierras. El hecho de que el gobernador haya firmado un decreto “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” para sortear la prohibición vigente desde 2017, demuestra que la voluntad ejecutiva local fue indispensable para habilitar el negocio con ASB Hospitality Calafate SAU.

Milei y el “Paraguas político”

Si bien la lapicera es provincial, la medida no puede desconectarse del contexto nacional. Los análisis de OPI Santa Cruz enmarcan esta decisión de Vidal en un contexto de acercamiento y sintonía con las políticas del presidente Javier Milei.

En editoriales recientes de OPI Santa Cruz se señala que Vidal acompaña a Milei en giras mientras, en simultáneo, autoriza este tipo de ventas a capitales extranjeros. Allí hemos calificado esta dinámica como parte de “la fórmula de Milei para imponer la hegemonía de La Libertad Avanza y cooptar a gobernadores como Torres y Vidal“, sugiriendo un modelo de “capitalismo de amigos”.

El gobierno nacional impulsa fuertemente la desregulación económica, la privatización y la apertura irrestricta a grandes inversiones extranjeras (como los capitales radicados en Dubái).

En este sentido, Vidal actúa como un “instalador” a nivel provincial de la visión macroeconómica de Milei. El presidente otorga el marco político (y las posibles garantías de no intromisión o apoyo) que incentiva al gobernador a avanzar con negocios de esta índole, incluso asumiendo el alto costo político local.

Resistencia social y falta de transparencia

El caso generó un fuerte rechazo político y social porque expone un quiebre en la autonomía comunitaria:

El intendente Javier Belloni, la Asamblea de Vecinos y el Concejo Deliberante de El Calafate denuncian que la comunidad fue completamente marginada de la decisión y del debate ambiental.

La constitución de la sociedad compradora ASB Hospitality Calafate SAU, apenas días antes de la operación, genera sospechas lógicas de una empresa “armada a medida” para esta excepción.

A partir de allí la situación tomó un vuelo público que obligó a la prensa nacional a involucrarse y junto al tema de la locomotora de YCRT descarrilada la semana que pasó, hoy forma parte de la agenda pública y no por motivos de crecimiento y gestión de la provincia en beneficio de la sociedad que vota. (Agencia OPI Santa Cruz)