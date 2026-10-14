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(Por: Rubén Lasagno) – La diputada Roxana Reyes y el Dr. Javier Stoessel denunciaron penalmente a las autoridades de “Santa Cruz Puede S.A.U.” por defraudación al Estado. La presentación detalla cómo la empresa estatal entregó a dedo un predio de 3.000 metros cuadrados a una firma creada apenas 37 días antes, sin licitación, con el alquiler congelado por 20 años y pagándole los servicios e incluso los pasajes aéreos al adjudicatario privado.

Los denunciantes solicitaron a la justicia investigar penalmente un contrato firmado el 22 de abril de 2026 entre la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U. (SCP), representada por Gustavo Adrián Sívori y la firma privada South Horizen S.A.S., representada por Eugenio Fernando Grela.

En virtud del documento analizado, el acuerdo firmado por Sívori, cede a la empresa privada el uso de un galpón estatal de 3.000 metros cuadrados por 20 años para operar un mercado concentrador mayorista.

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Los denunciantes apuntan a una posible defraudación al Estado e incumplimiento de deberes de funcionario público enmarcados en el Código Penal.

Sospechas sobre South Horizen S.A.S

La sospechas planteadas por los denunciantes giran alrededor de que esta sociedad fue constituida apenas 37 días antes de la firma del contrato con el Estado la actividad declarada por la empresa ante ARCA es la venta al por menor, lo cual no coincide con el objeto mayorista y logístico del mercado concentrador pactado.

Para tal fin no existió un llamado a licitación, concurso público ni mecanismo de comparación de ofertas previo a la entrega del predio estatal, como debiera hacerse si las cosas quisieran realizarse con transparencia, cuestión que al gobernador Vidal no le preocupa por el momento.

Meses antes de que se conformara la sociedad privada, la estatal SCP le pagó un pasaje aéreo a Eugenio Grela (titular de la firma contratada), lo que evidencia un vínculo previo no esclarecido.

La operación es tan burda y evidente que no hay forma de que el gobierno provincial disimule esta inexorable acción opaca de contratación y mucho menos puede exculparse la justicia de investigar tan absurda relación de intereses privados que se aprovechan de los recursos del Estado provincial y sus funcionarios cómplices para maniobras de enriquecimiento de terceros.

Así perjudican al Estado

Sin duda con esta contratación se vulneran todos los intereses de la provincia en beneficio de un particular. Y aquí vamos a sintetizar esas “condiciones” que ponen en evidencia una actividad corrupta sustentada desde el propio Estado provincial.

Se otorgaron 8 meses iniciales de gracia durante los cuales la empresa privada no abona ningún canon. El alquiler mensual se fijó en 3 millones de pesos y quedó congelado por los 20 años de duración del contrato, sin incluir ningún mecanismo objetivo de actualización.

El contrato permite a la empresa privada subalquilar el espacio a terceros sin límites de superficie, sin que la estatal SCP tenga participación alguna en esos ingresos mientras Santa Cruz Puede puso a disposición del privado los servicios de luz, gas, agua y seguridad sin establecer mecanismos de medición, prorrateo o reintegro de los consumos.

Negocios exprés y alquiler congelado por 20 años. La trama de corrupción que envuelve a la SAU de Vidal y South Horizen S.A.S creada 37 días antes del contrato

De acuerdo a la denuncia de la ex diputada Reyes existen cláusulas que permitirían al privado compensar o reducir el pago del canon a cambio de supuestas inversiones, quedando la aprobación a criterio exclusivo de SCP y sin parámetros objetivos de medición; además, la empresa privada puede rescindir el contrato con solo 30 días de preaviso, mientras que el Estado provincial no tiene la facultad de cancelarlo sin causa durante las dos décadas de vigencia.

Previo a la firma de este acuerdo, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la empresa estatal SCP gastó más de 358 millones de pesos en reparaciones dentro del parque industrial.

La denuncia, exige determinar si esas obras financiadas con fondos públicos terminaron beneficiando directamente la infraestructura que luego fue cedida a la empresa South Horizen S.A.S, como todo parece indicar.

Tan evidente como estúpido

En Santa Cruz algunos “se acostumbraron a la corrupción” y surfearon la ola de los escándalos amparándose en interpretaciones de textos capciosos. Acá el texto de la denuncia es claro, preciso y extremadamente esclarecedor.

Santa Cruz Puede, un “ingenio” de Vidal y Sívori, está en el ojo de la tormenta por entregar un galpón del Estado a una empresa creada a medida luego que le hicieran “invertir” 358 millones a la provincia en el denominado “Polo Industrial” para cederlo a dedo y sin licitación y donde hubo premeditación y alevosía, por cuanto la empresa favorecida se creó 37 días antes y si gerente en amigo de Sívori y Vidal. Como siempre decimos: si tiene pelo, cola, cuatro patas y hace “miau”… es gato.

Esto solo se explica mediante la caja negra de las SAU, por lo tanto, la Justicia pasará a estar en la mira tras la denuncia penal por el vaciamiento del Polo Industrial. Todos queremos ver qué harán al respecto. La denuncia de Reyes y Stoessel exponen el modelo de contrataciones de Vidal que permanentemente dice diferenciarse del kirchnerismo y hace cosas más absurdas que los anteriores.

Sin duda con estas acciones y otras que hemos denunciado en OPI Santa Cruz y Radio News, queda plenamente demostrado que el gobierno de Santa Cruz maneja el mejor “capitalismo de amigos”, tal como lo hacían los K y/o lo hace Pablo Grasso, un producto residual de las gestiones anteriores. Hoy entregan todo de forma directa, sin licitación, sin control, sin transparencia y en detrimento de los intereses y recursos de la provincia.

En síntesis, hoy estamos ante una clara maniobra corrupta del Estado provincial que regala patrimonio estatal por 20 años y por esta razón los denunciantes piden allanar San Cruz Puede SAU en busca de la documentación respectiva de esta empresa fantasma y por ese motivo, piden a los fiscales que actúen con la mayor urgencia posible. ¿Qué hará la justicia de Santa Cruz ahora que los cuestionados están en el Poder?. (Agencia OPI Santa Cruz)