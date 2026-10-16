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(Por: Rubén Lasagno) – El caso de Eduardo Sosa y la reciente denuncia contra “Santa Cruz Puede SAU” configuran lo que en podríamos denominar una verdadera “prueba de fuego“. La situación pone a prueba no solo la independencia del repuesto jefe de fiscales, sino también el discurso de transparencia y división de poderes promovido por el gobernador Claudio Vidal y todo el andamiaje discursivo que coronó la reposición de Sosa, en un acto que, a mi entender, era meramente político y sin sustento fáctico en el mejoramiento de la justicia, como se promociona permanentemente desde el oficialismo.

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Respecto de la denuncia presentada por la ex diputada Roxana Reyes y el abogado Stoesel, ambos estuvieron reunidos con el Procurador Eduardo Sosa y tal como lo dijo la denunciante en Fm News, le pidieron que interceda para que los fiscales a su cargo pidan, indaguen y promuevan con celeridad, todas las acciones tendientes a esclarecer los hechos denunciados.

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De bandera ética a árbitro del poder

La restitución de Eduardo Sosa en julio de 2026 tras 31 años de haber sido expulsado inconstitucionalmente por el kirchnerismo, fue capitalizada por Claudio Vidal como un hito fundacional de su gestión. El gobierno construyó una narrativa épica alrededor de Sosa, utilizándolo como el símbolo definitivo del “fin de la impunidad” y la restauración de la República en Santa Cruz.

Sin embargo, como bien advertimos desde OPI Santa Cruz, el rol de un procurador no se valida en los discursos de asunción, sino en la incomodidad de investigar al poder de turno. La denuncia que hemos publicado contra “Santa Cruz Puede SAU“, empresa estatal criticada por falta de transparencia, monopolización de servicios (desde catering hospitalario hasta seguridad privada, pasando por el reciente acuerdo y entrega veinteañal a una empresa sin experiencia con domicilio donde funciona la SAU) y contrataciones directas, pone a Sosa exactamente en esa posición incómoda.

Los riesgos contra la ecuanimidad de Sosa

La principal duda que tenemos, radica en si Sosa actuará condicionado por un sentido de gratitud hacia Claudio Vidal.

Fue este gobernador quien le pidió “disculpas en nombre del Estado” y movió las piezas legislativas para devolverle su cargo tras tres décadas de frustraciones. El riesgo es que esta reivindicación histórica opere como un cepo implícito que limite su accionar contra la actual administración.

Las empresas estatales bajo la figura de SAU y tal como lo hemos demostrados, tienen normativas más laxas que la administración pública central, permitiéndoles eludir ciertos controles tradicionales (como las licitaciones públicas obligatorias).

Sosa y/o sus fiscales podrían escudarse “en el gris legal” de la figura jurídica de la SAU para desestimar o ralentizar la denuncia, lo que pondría en duda su voluntad de investigar el fondo de la cuestión y la presunta corrupción o falta de transparencia. Si algo está muy sensibilizado en Santa Cruz es la piel social sobre que la justicia no es transversal a la política, sino, paralela.

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Aunque Eduardo Sosa es la cabeza, la estructura del Poder Judicial de Santa Cruz lleva décadas amoldada a los tiempos de la política y el propio Procurador fue víctima de ella. Existe la duda razonable sobre si Sosa cuenta con los recursos, fiscales de instrucción y el respaldo operativo real para avanzar contra el gobierno; si su figura es meramente decorativa o si lo hace e investiga, tendrá consecuencias similares a las sufridas durante el kirchnerismo.

Qué juega a favor de la imparcialidad de Sosa

Eduardo Sosa no es un funcionario más y menos improvisado; es un hombre que dedicó 30 años de su vida a litigar hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender la legalidad y su independencia. Su prestigio nacional se basa en haber sido la víctima de la suma del poder público. Sería un contrasentido histórico y un suicidio a su propio legado que, tras lograr su restitución, termine operando como el “garante de impunidad” del gobierno de Vidal. “Su capital político es su intransigencia” escribió un colega nacional alguna vez previendo que el abogado podría recuperar su estatus algún día.

Si Sosa avanza con celeridad en la investigación impulsada por Reyes y Stoesel, validaría paradójicamente el discurso de Vidal sobre la existencia de una “justicia independiente“. Por el contrario, si Sosa “cajonea” el expediente para proteger al gobierno, el costo político será doble: se destruirá el mito del prócer judicial recuperado y el gobierno de Vidal quedará expuesto a las mismas críticas de hegemonía e impunidad que le achacaban al kirchnerismo.

Demasiado visible

Al haberse nacionalizado la figura de Sosa, cada paso que dé bajo la lupa de la opinión pública y de figuras de la oposición, está siendo observado. Esta presión mediática y política opera como un anticuerpo contra la inacción.

Por lo tanto, la reunión de Reyes y Stoesel con Sosa no es un mero trámite judicial, es una jugada política de encerramiento. La oposición sabe que está obligando al jefe de fiscales a definirse: o actúa como el guardián de la ley, incluso si eso implica golpear al núcleo de los negocios del gobierno actual, o se convierte en un funcionario funcional a la gestión que le devolvió el empleo.

Si Sosa avanza e investiga a fondo “Santa Cruz Puede SAU“, luego de que el propio gobierno evitara explicar su naturaleza, patrimonio, funciones y capital a los diputados de la oposición, habrá demostrado que su restitución fue verdaderamente un triunfo institucional.

Si el expediente se diluye, se confirmará la sospecha de que la justicia en Santa Cruz cambió de nombres, pero no de metodología y que Sosa se dejó usar, esta vez en favor de corruptos similares a los que en su momento lo sacaron del cargo porque no obedeció la manda política de no investigar al Poder. (Agencia OPI Santa Cruz)