Ignacio Torres reclamó una ley de coparticipación federal

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El gobernador de Chubut expuso en el Congreso de Federalismo Fiscal junto al secretario de Hacienda nacional. Exigió compensar asimetrías tributarias y ponderó el esquema de obras viales ejecutadas con fondos provinciales.

(OPI Chubut) – El gobernador de la Provincia del Chubut, Ignacio Torres, reclamó la apertura inmediata del debate para sancionar una nueva ley de coparticipación federal durante su intervención en la segunda edición del Congreso de Federalismo Fiscal (CONFEFI). El planteo fue formulado un miércoles en el auditorio de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el mandatario provincial compartió panel con el titular de la Secretaría de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman.

En la sede del organismo tributario federal, el encuentro sesionó bajo la consigna “Innovación y consenso para un desarrollo federal”, con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, gobernadores y especialistas abocados a la discusión de la masa de recursos y las previsiones para el Presupuesto 2027. Durante su exposición, Torres aseveró que “ahora es el momento oportuno de discutir verdaderamente una ley de coparticipación federal” e instó a los distritos a consolidar acuerdos institucionales que redefinan la distribución secundaria y primaria entre las provincias y el Estado central.

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Ignacio Torres cuestionó la vigencia de tributos transitorios ante la Nación

El mandatario de la Provincia del Chubut, Ignacio Torres, sostuvo que la estructura impositiva argentina castiga la actividad económica debido a la perpetuación de gravámenes de emergencia. Ante el auditorio de la Comisión Federal de Impuestos, afirmó que “muchas veces hay discusiones que son muy importantes para el país y terminamos votando la ley menos mala, y cada vez que hay una crisis económica se votan impuestos de manera transitoria, después quedan eternamente y nos lleva a una matriz fiscal distorsiva, que ahoga y asfixia a la producción y al trabajo”. En esa línea, remarcó la urgencia de deslindar las competencias de los Estados subsoberanos frente a las obligaciones directas que corresponden a la administración nacional en salud, educación y seguridad.

El titular del Ejecutivo provincial evaluó que el ámbito multilateral de la CFI constituye el espacio institucional para corregir distorsiones acumuladas. “Chubut fue muy perjudicada en su momento por malas decisiones y nunca se planteó formalmente una reparación; hoy podemos hacerlo porque es un acto de justicia y porque es lo que corresponde”, expresó Torres al demandar una revisión integral de los coeficientes de reparto que contemplen el aporte productivo patagónico. El reporte oficial del evento no incluyó un desglose cuantitativo sobre porcentajes específicos de transferencia ni proyecciones de alícuotas para el ejercicio venidero.

Chubut defendió el convenio de compensación de deuda por obras viales

En relación con el financiamiento de infraestructura pública, el gobernador Ignacio Torres ponderó los antecedentes generados por la Provincia del Chubut a partir de los acuerdos operativos directos con el Gobierno Nacional. El mandatario expuso como antecedente de gestión el convenio de compensación de deuda suscripto con la Casa Rosada, instrumento que habilitó la continuidad de las obras en la traza de las rutas nacionales situadas en territorio chubutense mediante el desembolso de partidas del erario provincial. Según definió el funcionario, el mecanismo institucional representó una salida concreta que permitió reactivar tramos paralizados transformando una disputa administrativa en una solución de gestión.

En el tramo final de su presentación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Torres proyectó que en menos de dos años la región patagónica superará el volumen de exportaciones de la Pampa Húmeda debido a la demanda internacional de sus recursos. Frente a ese escenario, insistió en dirimir primero el ámbito legal de negociación para fijar bases que garanticen la traslación de esa riqueza al desarrollo de las comunidades locales. El mandatario chubutense concluyó su intervención instando a establecer una mesa técnica que cuantifique las asimetrías fiscales vigentes antes de la elevación parlamentaria de las pautas presupuestarias. (Agencia OPI Chubut)