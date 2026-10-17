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(Por: Rubén Lasagno) – De acuerdo a información oficial producida por el gobierno de Santa Cruz hemos relevado la producción petrolera de la provincia y de acuerdo a la información que aporta esa misma fuente, reflejados en el gráfico adjunto, sin duda los mismos son letales para las arcas de la provincia.

El esquema productivo representado, indica un vaciamiento progresivo de la principal matriz productiva de Santa Cruz. Lejos de haber logrado sostener o potenciar la cuenca, la gestión actual basada en la productividad hidrocarburífera de donde proviene la propia gestión, administra una curva de franco retroceso.

De acuerdo a las fuentes consultadas por OPI Santa Cruz en el ámbito de la producción petrolera en Santa Cruz, sin duda estos números imponen la necesidad de cruzar esta información con la realidad de los yacimientos para establecer si éste tobogán estadístico es consecuencia exclusiva del retiro de operadoras históricas como YPF de las áreas maduras convencionales o evidencia una falta de inversión privada y paralización de equipos por conflictos en el sector.

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Si las anteriores respuestas no logran satisfacer, es lógico preguntarnos si expone la incapacidad del Estado provincial para implementar políticas de contingencia que logren atraer a las operadoras independientes que debían reemplazar a la petrolera de bandera para amortiguar este impacto? Lo indiscutible, a la luz de los datos duros que aporta el propio gobierno provincial, es que el motor económico hidrocarburífero de Santa Cruz, así como se presenta en los últimos años, se está apagando.

El análisis del gráfico producido por el gobierno, arroja una radiografía clara y contundente sobre la situación hidrocarburífera en la provincia.

En la imagen que mostramos, el gobierno documenta la evolución mensual de la producción de petróleo en la provincia de Santa Cruz. El eje vertical representa el volumen en metros cúbicos (m3) y el eje horizontal despliega una línea de tiempo que va desde enero de 2023 hasta proyecciones en agosto de 2027.

El cuadro evidencia una caída estructural, profunda y sostenida de la extracción de crudo en la provincia, pues muestra cómo la cuenca ha ido perdiendo volumen operativo de manera constante durante los últimos dos años, consolidando una tendencia a la baja que, de continuar sin alteraciones, proyecta un escenario sumamente crítico para el año 2027.

Lectura de los datos

Desglosando el comportamiento de la curva, se observan tres etapas bien marcadas:

Periodo anterior al 2023: La producción muestra oscilaciones pero logra sostenerse en una meseta alta, promediando volúmenes entre los 330.000 y 350.000 m3 mensuales. El punto más bajo de ese año fue en febrero (317.534 m3), recuperándose hacia el final del mandato.

Transición y 2024: El inicio de 2024 registra un pico en enero (354.293 m3), muy probablemente como arrastre o inercia operativa del periodo anterior. Sin embargo, a mediados de año se produce un colapso muy marcado: en julio de 2024 la producción perfora el piso de los 300.000 m3, cayendo abruptamente a 293.880 m3. Aunque hay un esfuerzo de recuperación hacia diciembre de 2024 (346.064 m3), resulta ser el último respiro de la curva.

Santa Cruz pierde 85.000 metros cúbicos mensuales de petróleo – Gráfico OPI Santa Cruz con asistencia de IA

Declive ininterrumpido (2025 – 2026): A partir de enero de 2025 (337.981 m3), comienza un efecto “tobogán” irremontable. La caída se vuelve crónica. En febrero de 2026 el volumen se desploma a 271.461 m3 y, para el último dato duro registrado en el gráfico (agosto de 2026), la provincia apenas extrae 269.252 m3.

Datos del esquema

Para una lectura correcta de los datos presentados por el gobierno provincial en el esquema adjunto, debemos aclarar los conceptos que allí se expresan en base a la lectura que del mismo hacen los profesionales que manejan las estadísticas a quienes hemos recurrido y que podemos sintetizar de la siguiente manera para su exacta lectura.

La línea de tendencia (negra): Es el dato prospectivo más alarmante. A partir de septiembre de 2026, la línea negra no representa datos consolidados, sino un cálculo estadístico de tendencia. Esa proyección matemática advierte que el declive es estructural y que, a este ritmo, la producción cruzará hacia abajo la línea de los 250.000 m3 a mediados de 2027.

La barrera de los 300.000 m3: Durante el periodo anterior, la producción mensual siempre estuvo por encima de este umbral. A partir de fines de 2025 y todo 2026, la provincia quedó atrapada por debajo de esa marca de manera definitiva.

El déficit de volumen: Comparando el pico de enero de 2024 (354.293 m3) con agosto de 2026 (269.252 m3), la provincia está produciendo casi 85.000 metros cúbicos menos por mes.

¿Irreversible o se puede controlar?

Los números que maneja el gobierno provincial, lejos del mensaje oficial. exponen un real vaciamiento de la cuenca durante la actual administración y podríamos figurar la situación de caída de la producción “como de la meseta al precipicio”, para calificar la caída libre de la producción de crudo, lo que podría significar una hipoteca en el futuro provincial si la tendencia no se revierte a tiempo.

El hecho de que la extracción petrolera haya perforado los 300 mil m3 y proyecten un escenario crítico para 2027 basado en el brutal retroceso de los yacimientos santacruceños en los últimos 24 meses, sin duda este declive estructural desangra las arcas de la provincia que lejos de los mensajes políticos, las campañas de desinformación y las mentiras sobre una realidad acuciante, las autoridades de este gobierno deberían tomar las medidas necesarias, estructurales y de forma urgente, para revertir esta tendencia que podría complicar (aún más) el futuro de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)