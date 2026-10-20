ATE Río Grande exige paritarias ante una inflación del 23,6%

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La seccional de la Asociación Trabajadores del Estado advirtió medidas de fuerza si el Ejecutivo no recompone haberes para octubre y noviembre, mientras la administración provincial activó la mesa salarial con el sindicato docente.

(OPI TdF) – Carlos Margalot, secretario de Finanzas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Río Grande, reclamó la urgente convocatoria a paritarias al Poder Ejecutivo Provincial. La demanda gremial apunta a frenar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos frente a un índice de precios que acumula un 23,6% en el transcurso del año, contrastando con una recomposición salarial provincial que no alcanza el 18%.

El planteo económico expone un desfasaje directo en las remuneraciones del sector público a partir del registro inflacionario del 1,9% registrado en septiembre. Ante este escenario, la entidad sindical resolvió canalizar las intimaciones formales mediante el Consejo Directivo Provincial hacia el Ministerio de Economía para fijar la reapertura inmediata de las negociaciones de haberes.

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ATE Río Grande fijó demandas retroactivas y plazos de huelga

ATE seccional Río Grande exige una recomposición con retroactividad al primer día de octubre y un incremento escalonado para noviembre. Margalot explicó la postura gremial: “Esta semana vamos a esperar el llamado a una nueva mesa paritaria. La idea es no perder octubre porque la última inflación fue de 1,9% en septiembre y el acumulado anual llega al 23,6%; en cambio los salarios de los empleados públicos de la provincia no alcanzan a un 18%, en el acumulado anual; por lo tanto hay una necesidad de comenzar a discutir y terminar el año de la mejor manera”.

La representación de los trabajadores estatales focalizó sus reclamos en la cartera de Hacienda fueguina. Margalot indicó: “Esperamos tener un pronto llamado desde el Ministerio de Economía. Hasta ahora no nos han llamado, quizás están ocupados atendiendo otras situaciones. Nosotros haremos las intimaciones pertinentes a través del Consejo Directivo Provincial, para que se retomen las paritarias”. Asimismo, el dirigente advirtió sobre el inicio de medidas de fuerza: “Vamos a solicitar una recuperación salarial con retroactividad al primero de octubre y un incremento para el mes de noviembre; por eso vamos a esperar con expectativas qué sucede esta semana y si no existe convocatoria, veremos de adoptar medidas de acción gremial para ser escuchados”.

El Gobierno citó a SUTEF en Ushuaia por el salario docente

El Ejecutivo provincial avanzó en paralelo con la convocatoria al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) para fijar el Salario Mínimo, Vital y Móvil del sector docente. Las autoridades fijaron la audiencia paritaria para el miércoles 21 de octubre, a las 14:00, en las instalaciones del Salón Antártida Argentina de la Casa de Gobierno en Ushuaia.

El sindicato docente confirmó que este llamado responde a los compromisos asumidos en el último acuerdo paritario homologado, mecanismo resolutivo que clausuró un plan de lucha de más de 46 días de paro en los establecimientos educativos públicos de la provincia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)