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(Por: Rubén Lasagno) – (Informe I) – A continuación vamos a detallar el primer informe sobre las irregularidades encontradas por el Tribunal de Cuentas a la sociedad unipersonal “Santa Cruz Puede SAU“, que lidera Gustavo Sívori.

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En el informe general que dimos a conocemos, analizamos el contexto general del informe técnico. En estas otras entregas transcribiremos las observaciones realizadas por el TC a Santa Cruz Puede SAU, tal como surgen del documento al que tuvimos acceso. Para ello sortearemos los párrafos “de forma” del documento y nos centraremos en las observaciones que hicieron los auditores en el momento de elaborar las actas.

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A continuación transcribimos el primer título observado:

Reglamento de Compras y Contrataciones (de SCP SAU)

Primer Informe:

Conforme las consideraciones normativas pertinentes señaladas, se expusieron las siguientes observaciones realizadas al citado Reglamento.

Observaciones:

En relación con el alcance previsto en el artículo 3°, se estableció que el reglamento resultaba de aplicación a todas las compras y contrataciones de la empresa, incluyendo obras . No obstante, se apreció que no se desarrolló normativa específica en materia de obra pública.

. No obstante, se apreció que El artículo 4° disponía que las facultades en materia de compras y contrataciones se rigen por lo dispuesto en el Estatuto Social, el cual en su artículo 9º delegaba dichas competencias al Directorio . Sin embargo, el reglamento no precisaba el procedimiento de aprobación de las contrataciones, como así tampoco el instrumento legal que debe emitirse a tal efecto.

. Sin embargo, El art. 5° consignaba que los montos abonados en concepto de bienes y servicios debían ser los “vigentes en el mercado”, sin definir los medios, mecanismos, herramientas, documentación, procedimientos u otros que permitan acreditar que dichos montos se vinculaban con cotizaciones de plaza . Del mismo modo, no establecía las condiciones de pago . Por otra parte, se advirtió que se reglamentó directamente el “precio”, omitiendo definir cómo se iniciarán los trámites, y quiénes se encuentran facultados para formular las solicitudes tendientes a la compra de bienes y contratación de servicios, ni el procedimiento para hacerlo.

. Del mismo modo, . Por otra parte, se advirtió que se reglamentó directamente el “precio”, El artículo 6º regulaba la evaluación de las compras, estipulando que “…se determinarán por evaluación de tres factores determinantes: precio, forma de pago y plazos de entrega. Siendo estos evaluados según el criterio de las autoridades, quienes deben buscar la obtención de los mayores beneficios a consecuencia de priorizar el factor con más influencia en la situación que se establece el requerimiento”. En este sentido, se observó que tanto la forma de pago como los plazos de entrega no se encontraban reglamentados.

Del mismo modo, se advirtió que la evaluación de las compras quedó sujeta al criterio de las autoridades, priorizando el factor considerado más influyente, dotando de subjetividad el procedimiento de evaluación, al no establecerse de manera clara la forma y requisitos que deben cumplir las propuestas de los oferentes, como así tampoco, estableciendo cómo serán examinadas.

En este orden de ideas, se consideró importante señalar que no se encontraban reglamentadas las causales de rechazo de las propuestas, ni el tratamiento de ofertas que presenten vicios, errores u omisiones. Por último, no se contempló qué ocurriría en caso de empate entre propuestas.

El artículo 7º establecía la documentación del “proceso de pago”, disponiendo lo siguiente: “Una vez emitida la orden de compra, se adjuntará la factura correspondiente junto con los datos necesarios para la emisión del pago, conforme las condiciones comerciales convenidas con el proveedor…”. En este punto, se consideró relevante señalar que el reglamento no especificaba el contenido de la orden de compra. Del mismo modo, aludía ambiguamente a los “datos necesarios para la emisión del pago”, sin detallar cuáles son estos requisitos.

Finalmente, mencionaba las “condiciones comerciales convenidas con el proveedor”, las cuales debieran estar debidamente reglamentadas, evitando que los términos y condiciones de la relación comercial queden exclusivamente sujetos a lo acordado con el proveedor.

Continuando con el artículo 7º, el inciso 2., disponía la “confirmación del pago”, determinando que, una vez realizado el pago se debería remitir al proveedor la confirmación del mismo. A su vez, el proveedor debería remitir una confirmación de su recepción dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a su notificación o cinco (5) días hábiles en caso de operaciones internacionales.

En relación al resguardo documental, el artículo 7º, inciso 4., establecía que la “…documentación asociada al proceso de pago (facturas, comprobantes, confirmaciones de pago y correspondencia) deberá conservarse según lo establecido por las normativas fiscales y comerciales aplicables en la República Argentina”. No obstante, se observó que dicho inciso no contempló el resguardo de otros antecedentes esenciales del proceso de compras y contrataciones , tales como las notas de solicitud, órdenes de compra y otra documentación de respaldo que justifique la adquisición de los bienes o la prestación de servicios.

, tales como las notas de solicitud, órdenes de compra y otra documentación de respaldo El capítulo IV, regulaba la recepción y/o certificación de servicios, disponiendo en su artículo 8º que: “La recepción de las mercaderías en los lugares establecidos por el contrato deberá ser recepcionada mediante recibos o remitos que se firmen por quien esté autorizado para lo mismo…”. Esta Auditoria advirtió que la norma refiere exclusivamente al lugar de entrega, omitiendo contemplar otros aspectos fundamentales, tales como la forma, plazo y demás especificaciones que pudieran surgir del contrato. Con respecto a la documentación que respalda la recepción, definía que deberá ser recepcionado por “quien esté autorizado para lo mismo”, sin establecer competencias técnicas, nivel jerárquico, cargo o funciones, y si debe ser parte de la unidad requirente.

Por otra parte, el articulo continuaba estableciendo lo siguiente: “La persona autorizada por la empresa está facultada para rechazar directamente la mercadería, elementos o trabajos que no se ajusten a lo enunciado precedentemente”. En este aspecto, se consideró importante remarcar que no define causales de rechazo o de recisión del contrato, ni situaciones de incumplimiento contractual, como así tampoco la posibilidad de que el proveedor realice entregas parciales, el plazo para realizar las mismas, si las recepciones tendrán carácter de provisionales, si habrá conformidad definitiva, la forma de realizar el análisis de lo recepcionado o del servicio prestado, tampoco contemplaba las situaciones generadas por defectos de fabricación o vicios redhibitorios, garantías, u otros aspectos relevantes.

Esta Auditoría consideró que el Reglamento de Contrataciones de la empresa Santa Cruz Puede S.A.U. no se adapta a los lineamientos establecidos por la normativa aplicable citada ut supra.

Por lo expuesto, se requirió al Presidente de SCP S.A.U. informar respecto de las observaciones formuladas.

Descargo:

Respecto a las observaciones formuladas, el Secretario Ejecutivo informa lo siguiente: “Se encuentra en elaboración del nuevo reglamento, sujeto a modificación y aprobación por el Directorio”.

Informe Final :

Durante la elaboración del presente Informe Final, el responsable remite por Mesa de Entradas Virtual de este Tribunal de Cuentas, mediante trámite N° 15401, el día 11 de agosto del corriente año, Acta de Reunión de Directorio N° 012, de fecha 22 de junio de 2026, mediante la cual el Directorio aprobó el Reglamento de Compras y Contrataciones de Santa Cruz Puede S.A.U. con entrada en vigencia a partir del día 01 de julio de 2026.

Asimismo, se constató que, mediante el citado trámite se adjuntó el Reglamento de Contrataciones de la empresa, encontrándose el mismo en proceso de análisis por esta Auditoria.

Por lo que, se efectuará el análisis en el estudio de cuentas pertinente. (Agencia OPI Santa Cruz)