Un hombre fue atropellado en Trelew y falleció en el hospital

- Publicidad -

La Fiscalía de turno dispuso relevar registros fílmicos en la esquina de Trevelin y Mamel para esclarecer el hecho, mientras las actuaciones procuran establecer la mecánica del impacto y la identidad del conductor involucrado.

(OPI Chubut) – Un hombre identificado como Celso Puchi, de 60 años, falleció en el hospital local de Trelew a raíz de las graves heridas recibidas tras ser atropellado este domingo por la mañana en el barrio INTA. El siniestro vial se produjo en la intersección de las calles Trevelin y Mamel de esa ciudad, sector donde la víctima, quien se encontraba en situación de calle, fue embestida según los reportes policiales preliminares.

El accidente vial fue confirmado formalmente por el subcomisario Brian Alarcón, de la Policía del Chubut, quien señaló que la víctima “caminaba por la calle Trevelin cuando fue embestida por un rodado cuyas características todavía no fueron precisadas”. A raíz del impacto, Puchi fue derivado de urgencia hacia el centro asistencial de Trelew, donde finalmente falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones padecidas.

- Publicidad -

Ante lo ocurrido, la Fiscalía de turno dispuso el secuestro del vehículo involucrado y ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para esclarecer la mecánica del hecho. La investigación judicial deberá determinar cómo se produjo el accidente en el ejido urbano, mientras que las autoridades indicaron que la identidad del conductor del vehículo implicado todavía no trascendió en las actuaciones. (Agencia OPI Chubut)