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(Por: Rubén Lasagno) – Cuando analizamos objetivamente en informes anteriores, en el relato del Interventor de YCRT Pablo Gordillo, antes y después del descarrilamiento de la formación el 7 de octubre, se expone una contradicción flagrante precisamente entre el discurso oficial de la intervención de YCRT en virtud de la firma de un acuerdo de producción y la realidad operativa del complejo minero-ferro-portuario.

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Comprometer la entrega de 210.000 toneladas de carbón bajo las condiciones estructurales actuales, sin duda no responde a una planificación logística viable y mucho menos comercial, sino que sugiere una maniobra con motivaciones netamente políticas y narrativas.

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Para desentrañar cómo y por qué se llega a este escenario, es necesario desglosar la situación en sus puntos claves, que llevaron a nuestro análisis a obener conclusiones realmente llamativas, que jamás leeremos en la prensa provincial y nacional, debido al cerrojo informativo que existe alrededor de YCRT, los negocios espurios que sobre ella se ciernen y las complicidades tanto de autoridades nacionales, provinciales y locales y el silencio sepulcral de los medios pagos.

La imposibilidad matemática y logística

Desde el punto de vista técnico, el acuerdo (solo publicado por OPI Santa Cruz) entre YCRT y Energy Commodities LLC Group era inviable desde el día uno.

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Extraer, depurar y transportar 210.000 toneladas de carbón requiere y así lo remarcamos en nuestros informes, de una cadena logística continua y robusta. Depender de una sola locomotora (la 005) para cubrir el trayecto Río Turbio – Punta Loyola y viceversa, sobre vías que no han tenido el mantenimiento adecuado desde hace años, convierte a esa única máquina en un cuello de botella fatal. A esto se suma el estado del puerto y la desinversión en el yacimiento. Y todo eso, en estos días quedó demostrado.

Someter a una infraestructura precaria y al límite de su vida útil a un régimen de exigencia máxima para cumplir un contrato millonario es, operativamente y como mínimo, una negligencia. La infraestructura no “iba a aguantar” porque matemáticamente no daban los tiempos, las cargas ni la resistencia de los materiales sin repuestos y el yacimiento sin recursos operativos. Todo eso lo advertimos cuando supimos de este “acuerdo” que como revelamos desde OPI Santa Cruz ahora no sabemos qué encubre, realmente.

La locomotora de YCRT que descarrilo –

La sensación que nos queda es que el contrato ha sido usado como escudo político por parte del interventor de la empresa dado el contexto actual, donde el gobierno nacional evalúa constantemente el déficit de las empresas del Estado, el interventor Pablo Gordillo necesitaba urgentemente “mostrar gestión”, viabilidad y capacidad de generar ingresos.

El anuncio de la venta de 210.000 toneladas funcionó como un golpe de efecto; una forma de justificar la existencia de YCRT, ganar tiempo frente a la Casa Rosada y apaciguar la conflictividad interna mostrando un horizonte de reactivación.

La expectativa de Gordillo probablemente no era cumplir el contrato a la perfección, sino utilizar la firma del mismo como una herramienta política de supervivencia a corto plazo para demostrar que la empresa “puede ser rentable“.

Claro, lo que no sopesó Gordillo fue el cisne negro que apareció el 7 de octubre; pero ni siquiera ahí el funcionario estuvo astuto. Al menos, hubiera evaluado que con una sola máquina, el mal estado del sistema y la falta de inversión, estaba a merced de un hecho como éste y por ende, toda la operación naufragaría ¿O realmente lo sabía y lo dejó correr?.

El descarrilamiento como la “coartada perfecta”

Aquí radica el punto más crítico de mi análisis. Cuando se asume un compromiso que de antemano se sabe de imposible cumplimiento, sin duda Gordillo necesitaba un elemento de fuerza mayor para justificar el fracaso cuando este ocurrierra.

El descarrilamiento de la locomotora 005 y la rápida instalación de la hipótesis del “sabotaje” (el hallazgo de un elemento ferroviario antiguo sobre las vías que OPI descubrió que pertenece a la misma máquina) le otorgó a la Intervención, en los primeros días, la excusa ideal.

Ya no se trata de que YCRT falló por desinversión, mala planificación o por prometer lo imposible con una sola máquina operativa; ahora el relato gira hacia “íbamos a cumplir, pero nos sabotearon“. La denuncia judicial externaliza la culpa. El siniestro actúa como un salvavidas argumental ante el inminente incumplimiento del contrato.

Sin embargo, nuestra investigación demolió el argumento de la “pieza extraña” y el sabotaje presunto, que nunca fue.

La Intervención se lamenta públicamente, con la complicidad de los gremios, porque es la postura institucional obligada: victimizar a la empresa frente a un hecho externo. Sin embargo, este lamento oculta la responsabilidad gerencial.

Quienes realmente absorben el costo de estas decisiones temerarias son los trabajadores de Río Turbio y Río Gallegos, que deben suplir con “experiencia y conocimientos” la falta de inversión, arriesgando su integridad física para levantar equipos pesados en condiciones precarias y encubre deliberadamente o por ignorancia (la opción menos viable) las acciones fraudulentas de las autoridades de la empresa.

Por todo lo expresado en mi análisis está visto que las autoridades de YCRT comprometieron esa producción de 210 mil toneladas de carbón con una empresa extranjera, porque necesitaban el impacto político del anuncio.

El lamento actual por el posible incumplimiento es una postura performática; en el fondo, el colapso logístico era previsible y nosotros de este espacio lo anunciamos.

El descarrilamiento, sea accidental por el pésimo estado de las vías o producto de una acción externa, le ha brindado a la Intervención el pretexto perfecto para justificar el naufragio de un contrato que la realidad operativa de la empresa ya había condenado al fracaso desde el momento de su firma.

Y en este asunto, la opinión, acusación y denuncia que potenció el gobernador Claudio Vidal, es clave. El tridente Vidal-Gordillo-Garzón, todos amigos y socios en las circunstancias expusieron un hecho potencialmente falso. Y a partir de nuestra revelación, los peritos oficiales deberán, necesariamente, desentrañar la verdad sin medias tintas. Ahora la pelota está en cancha de la justicia federal y los peritos de Gendarmería.

Nosotros sostenemos que la firma de un contrato de este tipo, sabiendo que la infraestructura ferroportuaria no resistiría una exigencia como la requerida, configura, como mínimos, un dolo eventual que de acuerdo al Código Penal se configura cuando el autor de una acción prevé que su conducta puede generar un resultado ilícito y si bien no lo busca de manera directa, asume el riesgo y continúa adelante con el hecho: tal es el caso de Pablo Gordillo, que realizó la firma del contrato leonino con una empresa extranjera teniendo pleno conocimiento previo de que todo el sistema de producción de YCRT está en muy deficientes condiciones operativas; la primera formación que despachó a Punta Loyola quedó destruido.

Ahora los parches discursivos que intentan “explicar” y/o “lamentarse” desde YCRT son extemporáneos, armados y ficticios. La investigación judicial, debería resolver esta situación. (Agencia OPI Santa Cruz)