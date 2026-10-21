- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – En la Argentina, la balanza de la Justicia parece calibrarse de manera diferente según el peso del patrimonio investigado. El caso de los hoteles de la familia Kirchner, actualmente bajo la administración de Idea S.A. sociedad presidida por Osvaldo Sanfelice, histórico operador del entorno familiar, delincuente y lavador de activos, expone una de las contradicciones más irritantes del derecho procesal penal moderno: la restitución del control comercial y el usufructo de los bienes a los mismos acusados de utilizarlos como fachada para lavar dinero.

La formalidad legal ofrece una explicación técnica y procesal, que nos dio nuestro asesor jurídico quien nos ilustró sobre esta sospechosa restitución de bienes, tras el polémico y posteriormente revocado sobreseimiento dictado por el Tribunal Oral Federal N° 5 luegoo de lo cual las intervenciones judiciales estrictas fueron levantadas.

El motivo

- Publicidad -

De acuerdo a lo que consta en la causa, la restitución de la administración de los hoteles a la familia Kirchner fue el resultado directo de una resolución dictada a fines de 2021 por el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5), en pleno gobierno kirchnerista.

En aquel fallo, el tribunal resolvió por mayoría sobreseer a todos los imputados en la causa Hotesur/Los Sauces antes de llegar a la instancia de juicio oral. Al dictarse el sobreseimiento (el cierre temporal del caso), la consecuencia procesal inmediata fue el levantamiento de las medidas cautelares más estrictas impuestas años atrás y esto implicó el cese de las intervenciones judiciales y la devolución del control comercial de las propiedades y empresas a sus titulares originarios.

Es fundamental aclarar que el escenario judicial cambió en septiembre de 2023, cuando la Cámara Federal de Casación Penal revocó aquel sobreseimiento y ordenó que el juicio oral efectivamente se lleve a cabo.

La razón por la cual continúan administrando y usufructuando los bienes en la actualidad, a pesar de estar a la espera del juicio oral por lavado de activos, responde a principios básicos del derecho procesal: Presunción de inocencia y decomiso y Sustitución de medidas cautelares.

El argumento de los tribunales se apoya en la preservación del activo; el Estado es ineficiente administrando empresas privadas y si el hotel quiebra durante los años que demora en llegar el juicio oral, no habrá nada que decomisar ante una eventual condena, por lo tanto, se imponen embargos, inhibiciones y “veedurías informativas” para monitorear los números, pero se devuelve la llave del negocio a sus dueños bajo el paraguas de la presunción de inocencia. Hasta acá la explicación legal que pudimos obtener.

Cero sentido común o “flexibilidad” acorde al personaje

Sin embargo, el sentido común choca frontalmente contra esta arquitectura jurídica diseñada para los delitos de guante blanco. La lógica del sistema evidencia una doble vara insostenible cuando se la contrasta con el delito común.

Si a un remisero se le secuestra el automóvil porque fue utilizado para cometer un robo, el vehículo queda inmediatamente incautado en un depósito policial, oxidándose a la intemperie hasta que finalice el proceso judicial.

Ningún juez argumentaría que el auto debe ser devuelto al acusado para que “siga trabajando” y preserve el valor de reventa del motor mientras espera la sentencia. El instrumento del delito se secuestra. Fin de la discusión.

Osvaldo Sanfelice con bolsos en la mano en el aeropuerto de Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

En cambio, cuando el instrumento del presunto delito es un hotel de lujo utilizado durante años para simular una ocupación inexistente e inyectar fondos ilícitos provenientes de la obra pública, el sistema reacciona con una asombrosa delicadeza. P

Para “proteger el bien”, se le restituye el control operativo a la misma red que está siendo investigada por corromperlo. El resultado práctico es que los acusados continúan lucrando y cobrando regalías de la misma estructura comercial que los sentó en el banquillo de los acusados. Un verdadero y total contrasentido.

Esta irritante asimetría no es un simple error del sistema; es un agujero legal estructural. Y es precisamente este vacío el que explica la férrea y sistemática resistencia política que ha mantenido el kirchnerismo frente a los proyectos de Ley de Extinción de Dominio.

Una legislación civil de extinción de dominio aplicable y ágil invertiría la carga de la prueba en casos de corrupción y narcotráfico. Ya no sería el Estado el que deba esperar décadas por una condena penal firme para confiscar el inmueble, sino que serían los acusados quienes tendrían que demostrar el origen lícito de los fondos con los que compraron y mantuvieron esos hoteles.

Ante la imposibilidad de justificarlo, el Estado desapoderaría a los titulares por la vía civil, subastaría el bien o le daría un uso público, y cortaría de raíz el usufructo de las regalías.

Mientras ese agujero legal persista y la extinción de dominio siga frenada en los despachos del Congreso por conveniencia política, la Justicia argentina seguirá ofreciendo dos realidades paralelas: la del remisero que pierde su auto por un arrebato, y la de las sociedades anónimas que esperan sus juicios orales administrando el mismo mostrador desde donde, según la propia acusación fiscal, se lavaron millones.

Unos y otros

Otra de las consulta jurídicas que realizamos fue sobre la divergencia en el destino del resto de los hoteles de la familia Kirchner y de Lázaro Báez la cual expone la cruda realidad económica que se escondía detrás de los expedientes judiciales, sin la inyección artificial de fondos provenientes de contratistas del Estado; la mayoría de estos establecimientos resultaron ser comercialmente inviables.

Nos explicaron que la Justicia no aplicó un “temperamento distinto” desde lo estrictamente procesal penal, sino que los activos colisionaron contra realidades financieras, comerciales y fueros distintos una vez que se desarticuló el esquema de presunto lavado. Dicho así es posible explicar que en materia jurídica es muy flexible el penamiento y la interpretación de los hechos, inclusive para acomodarlo a la conveniencia del proceso y los procesados.

La inviabilidad de Los Sauces y La Aldea

A diferencia con en el caso de los otros alojamientos de la familia Kirchner, como el exclusivo boutique Casa Patagónica Los Sauces en El Calafate o La Aldea en El Chaltén, el Tribunal Oral Federal N° 5 también ordenó el cese de las intervenciones y su restitución a los dueños. Sin embargo, el destino fue radicalmente distinto al del Alto Calafate.

Estos establecimientos nunca volvieron a abrir sus puertas y hoy se encuentran cerrados, abandonados y deteriorándose por el paso del tiempo. La razón es de mercado: una vez que desaparecieron los alquileres masivos y “garantizados” de habitaciones por parte de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López, los hoteles no pudieron sostenerse frente a la competencia real del sector turístico. No tenían un modelo de negocios genuino que les permitiera pagar sueldos y mantenimiento sin el flujo constante del dinero investigado.

El Alto Calafate (Idea S.A.)

El Alto Calafate fue lo que se denomina “una excepción operativa” y logró usufructuar el “agujero legal” de la devolución porque Osvaldo Sanfelice (a través de Idea S.A.) logró sostener una línea de base operativa con turismo real, contingentes y convenios.

Su volumen y estructura le permitieron disfrazar su supervivencia económica y seguir operando comercialmente, a diferencia de los otros emprendimientos de la familia que dependían casi en un 100% de la maniobra de lavado investigada y no sobrevivieron al mercado abierto.

La doble vara de la Justicia absurda. El remisero pierde su auto que se pudre y oxida en un depósito. Los acusados de lavado como Cristina, Máximo y Sanfeliice, conservan sus hoteles

Cuando se cerró la llave de la obra pública y la Justicia cortó el circuito de los alquileres simulados, la verdadera naturaleza del esquema hotelero salió a la luz. El socio capitalista quebró y perdió sus activos a manos de los síndicos comerciales, mientras que el entramado de la familia Kirchner quedó dividido en dos: monumentos abandonados que evidenciaron no ser más que fachadas, y un único hotel sobreviviente que, escudado en la presunción de inocencia, sigue facturando a la espera de un juicio oral que se dilata eternamente.

Algo que ni a Ud que nos lee ni a nosotros, nos ocurriría en un país donde las leyes han sido creadas para ser vulneradas y los jueces y Tribunales juzgan y aplican los procedimientos, según convenga al poder, a la cara del cliente y su billetera, que es precisamente de donde sale el pago de carísimos abogados que urden todo este entramado de simplificaciones legales para que parezca legal lo que es realmente un contrasentido:que los propios delincuentes como Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner cobren relegías y Osvaldo Sanfelice, el coautor de los delitos de lavado de dinero, siga administrando el hotel usado para delitos económicos agravados aún más, porque sus propietarios (Néstor y Cristina) fueron presidentes del país. Una verdadera vergüenza como país. (Agencia OPI Santa Cruz)