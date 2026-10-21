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(Por: Rubén Lasagno) – (Informe II) A continuación vamos a desarrollar textualmente la parte de la Auditoría del Tribunal de Cuentas realizado a Santa Cruz Puede SAU, en la cual hacen las observaciones técnicas a los Instrumentos legales que utiliza la empresa estatal, gerenciada por Gustavo Sívori.

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Para que la opinión pública conozca en detalle lo encontrado por el Tribunal de Cuentas, vamos a transcribir desde el mismo documento del organismo auditor, los hallazgos, las observaciones y las respuestas obtenidas de parte de la empresa.

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Instrumentos legales

Actas de Asamblea Ordinaria

Primer Informe:

En el marco de las tareas de auditoría, el Secretario Ejecutivo hizo entrega de las Actas de Asamblea Ordinaria Nº 006/25 (12/09/25) y Nº 007/25 (22/09/25), de cuyo análisis se desprendió lo siguiente:

La Asamblea resolvió instruir a la Presidencia de Santa Cruz Puede S.A.U., a ejecutar erogaciones en concepto de Gastos de Capital por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS VIENTISIETE MILLONES CON 00/100 $ 427.000.000,00, estableciendo que dichas erogaciones serían imputadas con cargo a las partidas del Ministerio de Producción, Comercio e Industria.

Con posterioridad, la Asamblea procedió a rectificar el monto aprobado originalmente. Esta decisión se fundamentó en la Nota Nº 080/25 emitida por la Presidencia de la Sociedad, mediante la cual se informó: la recepción efectiva de transferencias bancarias destinadas al “Proyecto Producción de Granos” por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CON 00/100 $ 380.000.000,00; como así también, la solicitud expresa del Presidente de no integrar el saldo remanente para alcanzar la cifra prevista originalmente en el Acta Nº 006/25.

Por lo expuesto, se requirió al Presidente de SCPSAU que informe y remita la documentación respaldatoria, incluyendo los comprobantes de las transferencias bancarias recibidas, facturación asociada a la ejecución de dichos fondos y copia de la Nota 080/25 citada.

Asimismo, se solicitó que informe respecto de la imputación contable, detallando el registro de ingreso de los fondos y su correspondiente ejecución, especificando las cuentas patrimoniales y de resultados afectadas en la contabilidad de la Sociedad.

Descargo:

El Secretario Ejecutivo remite Nota N° 080/2025, de fecha 19 de septiembre de 2025, dirigida a la Ministra de Producción, Comercio e Industria, en la cual informa que con fecha 16/09/2025 se acreditó la cantidad de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CON 00/100 $ 250.000.000,00, y con fecha 19/09/2025, se acreditaron PESOS CIENTO TREINTA MILLONES CON 00/100 $ 130.000.000,00, correspondientes al aporte del accionista para el proyecto agrícola. Asimismo, informa que el monto total del proyecto ascendía a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CON 00/100 $427.000.000,00, no obstante, comunica que no resulta necesario integrar la suma restante de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CON 00/100 $47.000.000,00.

Además, adjunta detalle de movimiento bancario de fechas 16/09/2025 y 19/09/2025, por las sumas consignadas ut supra, y extracto bancario de la Cuenta Corriente N° 456247/1-001, del Banco Santa Cruz S.A., correspondiente al mes de septiembre de 2025, en el cual se reflejan los depósitos.

Finalmente, adjunta planilla de “Detalle mensual de ingresos y erogaciones” correspondiente al “Proyecto: Planta de alimentos balanceados 2025”, donde en la columna referida a “Ingresos” se reflejan los importes citados en concepto de “Aporte de capital”.

Informe Final:

Del análisis de la documentación remitida por el Secretario Ejecutivo, se advierte que se omitió remitir la documentación respaldatoria asociada a la ejecución de dichos fondos.

En el mismo sentido, se aprecia que el “Detalle mensual de ingresos y erogaciones” remitido, vinculado al proyecto “Planta de alimentos balanceados 2025”, incluye conceptos en la columna de erogaciones que no se encuentran relacionados con comprobantes respaldatorios.

Por otra parte, el responsable no informa respecto de la imputación contable, detallando el registro de ingreso de los fondos y su correspondiente ejecución, especificando las cuentas patrimoniales y de resultados afectadas en la contabilidad de la Sociedad.

Por consiguiente, la presente observación será objeto de análisis en el Estudio de Cuentas pertinente.

Actas de Reunión de Directorio

Primer Informe:

Durante la auditoría fueron suministradas las Actas de Reunión de Directorio Nº 004 (02/10/25), Nº 005 (11/11/25), Nº 006 (22/12/25) y Nº 007 (29/01/26).

A continuación, se detallan las decisiones registradas en los instrumentos legales citados precedentemente:

• Reglamento de FONDO ROTATORIO;

• Plan de Auditorías Internas: procedimientos y aspectos a auditar;

• Contrato Supervisor General Benito Vicente ROMANO;

• Contrato con la Cooperativa de Trabajo Limitada “DULCE AROMA”;

• Contrato con FO.PE.SAN S.E.M.;

• Contrato de Administrativa Melisa Marian SALDIVIA GONZALEZ;

• Contrato de Supervisor Carlos Andrés AZURI;

• Contrato de Operario Diego Norberto OGGERO STEINER;

• Contrato de Servicios con ALQUIMIA PESCA SANTA CRUZ S.A.S.;

• Contrato con la Municipalidad de Gobernador Gregores (explotación del matadero Municipal);

• Pedido de predio en el Parque Industrial Provincial;

• Proyecto de Producción de Granos;

• Grado de avance de los proyectos y unidades de negocio, según lo informado por el Gerente General:

– Administración del cobro de ingreso a Parques Nacionales;

– Planta Procesadora de pescado;

– Fábrica de alimentos balanceados;

– Proyecto Agrícola (producción de granos) y;

– Granja Avícola.

• Contrato con Servicios Integrales Patagónicos S.A. (SIPSA);

• Convenio con el Consejo Agrario Provincial (Petelizadoras);

• Contratos del Personal temporario para la Unidad de Negocios Administración del cobro de Ingreso a Parques Nacional LOS GLACIARES;

• Contrato SUR CALETA Ltda. (Puerto San Julián);

• Documentación de respaldo referente a la Ampliación del financiamiento para el proyecto agrícola, para la compra de maquinaria agrícola por un monto de $170.000.000,00.

• Contrato con la Municipalidad de Gobernador Gregores y Lama Patagonia;

• Convenio con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz;

• Contrato para la fábrica de puertas placas y productos derivados de carpintería industrial, con Darío Martín CANCHI;

• Convenio con Servicios Públicos S.E.

• Designación del Sr. Cristian Gabriel MANSILLA, como Gerente de Proyecto de Fábrica de viviendas modulares.

• Renovación del contrato de transporte Parque Nacional LOS GLACIARES – El Calafate, con el Sr. Alejandro JARA.

• Contrato con Agrocalafate S.A.S para llevar a cabo el proyecto de producción de granos.

• Contrato con la empresa JS Construcciones S.A.S. para refacción de las instalaciones del Polo Comercial e Industrial Santa Cruz Puede.

• Contrato de Mutuo Comercial con la pesquera, Grupo Mareal S.A.S.

• Contrato con la empresa VITALMED S.A. que prestará servicios en el Polo Comercial e Industrial Santa Cruz Puede.

• Informe de proyección de gastos de Viviendas Modulares.

• Proyecciones de gastos en caso de no firmar el convenio con la Administración de Parques Nacionales.

• Proyecto de Mantenimiento Vehicular para ejecutar una nueva unidad de negocio.

• Datos preliminares Balance General 2025.

• Alta administrativo Tomás Ignacio VELIZ a partir del 01/02/26.

Por lo expuesto, se requirió al Presidente de SCP S.A.U. remitir la totalidad de la documentación de respaldo de lo detallado precedentemente.

Además, se requirió remitir la foja Nº 21 correspondiente al Acta de Reunión de Directorio Nº 05/2025.

Descargo:

El Secretario Ejecutivo remite Acta de Asamblea Ordinaria N° 001/25, de fecha 30 de abril de 2025, encontrándose ilegible la página 9, obrante a fs. 92.

Asimismo, remite las Actas de Asamblea Ordinaria N° 002/25 a N° 007/25, advirtiéndose que el Acta de Asamblea Ordinaria N° 007/25, se encuentra duplicada a fs. 19 a 21 y a fs. 22 a 25 del libro de Actas de Asamblea, conforme la copia simple remitida.

En cuanto a las “Actas de Reunión de Directorio”, remite las mismas desde fs. 108 hasta fs. 140, correspondientes a la N° 001, de fecha 05 de junio de 2025, hasta la N° 009, de fecha 25 de marzo de 2026.

Además, remite la siguiente documentación:

“Reglamento de Fondo Rotatorio ”;

”; “Plan de Auditoría Interna ”;

”; “Contrato de asociación para el desarrollo de la producción comercial” con la Cooperativa de Trabajo “Elaboraciones Dulce Aroma” Ltda.

“Contrato de locación entre FO.PES.SAN. SEM y Santa Cruz Puede S.A.U.”

y Santa Cruz Puede S.A.U.” “Propuesta de locación de servicios de asesoramiento y gestión administrativa” con la Sra. Saldivia González, Melisa Marlen .

. “Propuesta de locación de servicios de asesoramiento en estrategias de comercialización” con el Sr. Azuri, Carlos Andrés .

. “Propuesta de locación de servicios de mantenimiento” con el Sr. Oggero Steiner, Diego Norberto .

. “Contrato con Alquimia Pesca Santa Cruz S.A.S .”

.” “Contrato de concesión de explotación del matadero municipal” con la Municipalidad de Gobernador Gregores .

. “Proyecto Agrícola” desarrollado por la empresa Agro Calafate S.A.S .

. “Contrato de prestación de servicios de gestión comercial” con la empresa Servicios Integrales Patagónicos S.A . (SIP S.A.)

. (SIP S.A.) “Convenio de cooperación” con el Consejo Agrario Provincial (CAP)

(CAP) “Contrato de prestación de servicios con comodato de establecimiento industrial” con la Cooperativa de Trabajo “Sur Caleta” Ltda .

. “Contrato de operación del matadero municipal de Gobernador Gregores ” con la firma Lama Patagonia Sociedad Ley 19550 Sección IV

” con la firma Ley 19550 Sección IV “Convenio marco entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz y la empresa Santa Cruz Puede S.A.U;

y la empresa Santa Cruz Puede S.A.U; “Prórroga al contrato de prestación de servicios” con el Sr. Gastón Alejandro Jara .

. “Contrato de cesión de uso de maquinaria agrícola” con la empresa Agrocalafate S.A.S .

. “Contrato de prestación de servicios” con la empresa JS Construcciones S.A.S ;

; “Contrato de mutuo comercial entre sociedades” con la firma Grupo Mareal S.A.S .

. “Contrato de prestación de servicios de sanidad” con la empresa VITALMED S.A .

. Proyecto de viviendas “ Vivienda Tubing ”

” Contrato Supervisor General Benito Vicente ROMANO.

En relación con las unidades de negocio, comunica que los informes fueron expuestos en forma verbal por el Gerente General, informando lo siguiente:

Granja Avícola (Puerto Santa Cruz): en funcionamiento

Planta Procesadora de pescado (San Julián): en funcionamiento

Administración del cobro de ingreso a Parques Nacionales: al día de la fecha solo se encuentra operando el Portal Sur del Parque Nacional Los Glaciares (El Calafate)

Planta procesadora de pescado: se encuentra operativa

Fábrica de alimentos balanceados: la fábrica ya se encuentra en los galpones de la empresa, a la espera de las fundaciones para su instalación

Proyecto Agrícola (Producción de granos): se sembraron 370 hectáreas aproximadamente, efectuando la cosecha de trigo y avena, con un rendimiento de 900 kg/ha de avena y 700 kg/ha de trigo. Además, la ampliación del proyecto agrícola tratada en Acta de Reunión de Directorio N° 005, la misma no se ejecutó, por lo tanto, no obra documentación relacionada

Granja avícola: ya está en producción con 1.000 gallinas ponedoras

Informe proyección de gastos de viviendas modulares: “El proyecto arquitectónico, está orientado para uso familiar. La misma está constituida por estar-comedor, cocina, baño y dos dormitorios”.;

Proyecciones de gastos en caso de no firmar el convenio con la Administración de Parques Nacionales: “Al momento de plantear la necesidad de ajustes en función de la renovación o no del convenio, se habló en forma general de los costos estimados para desvincular a los empleados. Asimismo, al día de la fecha se encuentra en mesa de trabajo la firma de la extensión del convenio”.;

Proyecto de mantenimiento vehicular para ejecutar una nueva unidad de negocio: “Este proyecto aún no se concretó, está en estudio la forma de operatoria con un tercero”.;

Informe Final:

Vista y analizada la documentación remitida por el responsable, se advierte que no fue remitida en su totalidad.

Respecto al “Contrato de mutuo comercial entre sociedades” celebrado con la firma Grupo Mareal S.A.S. se advierte que se encuentra encuadrado en el Código Civil y Comercial de la Nación, Título XVI, artículo 2.240. Sin embargo, se verificó que la referencia normativa no resulta concordante con el Código Civil y Comercial de la Nación vigente, siendo que el citado artículo refiere a la “Defensa extrajudicial”.

Por otra parte, se informa que los contratos y convenios que impliquen ingresos y egresos de fondos, serán objeto de análisis en el Estudio de Cuentas pertinente.

En el próximo informe publicaremos las compras y contrataciones de la SAU y las anomalías encontradas por el Tribunal de Cuentas y expresadas en el informe respectivo de novedades, sobre la auditoría realizada a la empresa Santa Cruz Puede SAU. (Agencia OPI Santa Cruz)