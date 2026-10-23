Carlos Albarracín asumió en la Cámara en lo Criminal de Río Gallegos

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El Poder Ejecutivo provincial insistió con el pliego tras un rechazo inicial y reunió el aval parlamentario para el ex magistrado de instrucción de El Calafate.

El juez Carlos Albarracín asumió formalmente sus funciones en la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Río Gallegos, luego de que la legislatura provincial prestara el acuerdo correspondiente a su pliego de designación. El magistrado, de 47 años, ocupó la vacante tras haber alcanzado el puntaje más alto entre los aspirantes evaluados para el cargo técnico.

La postulación del funcionario judicial superó un trámite legislativo trabado en el recinto provincial. En una primera instancia, el pliego no reunió la mayoría reglamentaria exigida por el cuerpo parlamentario; la insistencia del gobernador Claudio Vidal sostuvo la candidatura hasta someterla nuevamente a tratamiento durante la última sesión ordinaria celebrada en la capital santacruceña.

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El acuerdo parlamentario quedó sellado al computarse 13 votos afirmativos de los diputados provinciales, convalidando la propuesta elevada por el Poder Ejecutivo. Con ese respaldo formal, el magistrado completó los pasos administrativos exigidos por la Constitución provincial para integrarse al tribunal de juicio penal de la capital provincial.

La Cámara en lo Criminal de Río Gallegos suma a Carlos Albarracín luego de su desempeño sostenido como juez de instrucción en la localidad de El Calafate, cargo al que había accedido mediante concurso público de antecedentes y oposición. Su trayectoria en los estrados judiciales provinciales registra antecedentes previos como relator dentro de la propia Cámara Criminal y funciones en el ámbito de la Defensoría Pública.

Al asumir formalmente la vocalía judicial, Albarracín defendió públicamente su recorrido profesional en la administración de justicia santacruceña y declaró que su carrera “es lo más impecable o intachable posible. Hice todo mi esfuerzo y soy un trabajador incansable para garantizar la Justicia, el acceso a la Justicia”. La asunción cerró el proceso de cobertura de la vacante judicial en la jurisdicción provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)