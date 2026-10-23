La Justicia federal sobreseyó a Karina y Javier Milei en la causa $Libra

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La Justicia federal descartó la existencia de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias en la causa del token $Libra, ratificando la inexistencia de maniobras delictivas o uso de fondos públicos.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, dispuso el sobreseimiento definitivo del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y de otros nueve investigados en el expediente abierto por la promoción del criptoactivo $Libra. El fallo judicial, emitido en consonancia con el criterio de la fiscalía interviniente, desestimó las acusaciones por presunta estafa, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias vinculadas al lanzamiento del token.

La resolución determinó que las operaciones con el activo virtual se desarrollaron dentro de los parámetros de un mercado especulativo y volátil, sin que existieran garantías de rentabilidad comprometidas ni un ardid previo orquestado por los acusados. La sede judicial remarcó que la posterior depreciación de la cotización de la moneda digital no configura un ilícito penal. Respecto de la intervención del mandatario nacional, el tribunal concluyó que las publicaciones efectuadas desde su perfil en la plataforma digital X pertenecieron a la esfera personal, sin que representaran actos de gestión institucional ni involucraran partidas del erario estatal, en sintonía con las actuaciones de la Oficina Anticorrupción que habían descartado infracciones a la normativa de ética en la función pública.

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El magistrado Marcelo Martínez de Giorgi sostuvo que los peritajes tecnológicos realizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) no arrojaron evidencias sobre pagos indebidos ni transferencias orientadas a concretar audiencias oficiales con inversores extranjeros. La pesquisa judicial comprobó que los señalamientos fundados en artículos de prensa carecían de respaldo probatorio objetivo para acreditar dádivas destinadas a gestionar vínculos con los empresarios Hayden Mark Davis o Julian Peh.

La nómina de desvinculaciones procesales dictada por el tribunal federal comprende, junto al jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencia, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Chyi Haur Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. El fallo judicial dejó asentado de forma expresa que la tramitación del proceso no afecta el buen nombre ni el honor de los once ciudadanos que figuraban como imputados, disponiendo la comunicación formal y el pase de las actuaciones al archivo definitivo una vez que la sentencia adquiera firmeza procesal. (Agencia OPI Santa Cruz)