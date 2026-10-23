Patricia Bullrich exhibió símbolos de mando de la Cámara Alta

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La legisladora nacional publicó una pieza audiovisual centrada en el despacho de la Presidencia de la Cámara Alta y el sillón del recinto, avivando la disputa política que mantiene la Casa Rosada con Victoria Villarruel.

La senadora nacional Patricia Bullrich difundió un material audiovisual focalizado en la conducción del Senado de la Nación, en el marco del inicio de las discusiones sobre el armado de listas legislativas y la conformación del esquema electoral del oficialismo. La publicación exhibió imágenes del despacho de la Presidencia de la Cámara Alta y del sillón principal del recinto parlamentario, elementos institucionales que canalizan la atención en torno al eventual esquema de fórmula presidencial junto a Javier Milei para los comicios de 2027.

Ante las consultas recientes vinculadas con su proyección electoral y la eventual integración del binomio presidencial, Bullrich evitó brindar definiciones formales y se limitó a responder “No comments“. La difusión del contenido digital se concretó a través de la cuenta personal de la legisladora en la red social X, incorporando como cortina sonora la obra musical “Es un secreto” del grupo Plan B, cuya letra inicia con la frase “Conozco tu debilidad y lo que hacer para envolverte“.

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La senadora Patricia Bullrich estructuró el mensaje audiovisual de 28 segundos de duración mediante encuadres directos a la puerta de ingreso de la oficina que ocupa Victoria Villarruel y a la banca central desde donde se presiden los debates legislativos. El registro concluye con una toma de la propia representante parlamentaria dentro de su despacho personal, remarcando la gravitación institucional que busca disputar dentro del cuerpo legislativo de la República Argentina.

La difusión de estos registros visuales se inscribe en las tensiones políticas persistentes entre la Casa Rosada y la titular del Senado. La dirigencia del espacio libertario mantiene abiertos los posicionamientos estratégicos de cara a la definición de candidaturas nacionales, mientras la legisladora sostiene el hermetismo formal respecto de los acuerdos partidarios que definirán la conformación de los cargos ejecutivos y las autoridades de la Cámara Alta. (Agencia OPI Santa Cruz)