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(Por: Rubén Lasagno) – De acuerdo al mensaje oficial del gobierno de la provincia y los medios de comunicación alternativos que reciben frondosas transferencias a sus cuentas bancarias, se viene una super inversión en materia petrolera, se abre un panorama casi extravagante en materia de hidrocarburos y está en marcha un proceso de reactivación y búsqueda de inversiones para contrarrestar una caída sostenida en los últimos años, que OPI Santa Cruz mostró en números la semana pasada.

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El Gobierno provincial y sus socios petroleros hablan del impulso. y recuperación de áreas maduras y el desarrollo de recursos no convencionales como Palermo Aike (Cuenca Austral) y D-129 (zona norte) y se mencionan miles de millones de pesos que, hasta ahora, son promesas incumplidas, como la recuperación de las áreas con la salida de YPF.

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Por otra parte al gobierno se le cae las babas mencionando en cuanto artículo puede, queSanta Cruz mantiene una fuerte actividad centrada principalmente en la explotación de oro y plata, contando con 7 minas en producción y múltiples proyectos de exploración avanzada. Remarca, que el pulso de producción consolida a Santa Cruz como la principal provincia exportadora y productora de minerales metalíferos en Argentina. El sector minero local aporta la mayor porción de la oferta exportable de metales preciosos a nivel nacional.

En cuanto al oro concentra aproximadamente el 56% de la producción nacional, 3,91 millones de onzas de oro listas para su extracción (alrededor de 121,6 toneladas métricas) y sobre la plata, alrededor del 74% de la producción nacional con 78,30 millones de onzas de plata disponibles (cerca de 2.435 toneladas métricas).

La contracara

Paralelamente Santa Cruz posee 30% de pobreza, con una tasa de indigencia del 3%. Uno de cada dos habitantes depende del Estado y sobre una población estimada en 340 mil habitantes, el Estado provincial imprime unos 80 mil recibos de haberes, lo cual indica que al menos entre el 50 o el 60% de la población vive del Estado.

Santa Cruz no posee industrias, excepto el turismo en la zona cordillerana, se incumple la ley de 90/10, como se incumplió la del 70/30, ya que la mano de obra cayó estrepitosamente, mayormente es foránea y la economía informal gana adeptos. Los sistemas productivos como el campo están en total crisis y el comercio pasa uno de sus peores momentos.

El sueldo de los empleados públicos en su mayoría están por debajo de la línea de pobreza y subyace entre todos ellos un nivel de endeudamiento con el Banco Santa Cruz que maneja todas las cuentas públicas, que no se ha vivido históricamente en la provincia. Las Cajas, tanto de Jubilación como de Servicios Sociales con un déficit impagable, una mora de los municipios incobrables y un Estado ausente en las necesidades de sus escasos 340 mil habitantes.

La contradicción de Santa Cruz encarna lo que en economía política se conoce como “la maldición de los recursos“, pero agravada por un entramado institucional diseñado para la extracción y la opacidad. La coexistencia de una riqueza geológica incalculable, liderando la exportación nacional de metales preciosos y proyectando inversiones multimillonarias en hidrocarburos y una población sumida en la pobreza, encuentra su explicación directa en la matriz de poder político, la corrupción sistémica y la impunidad judicial que han gobernado la provincia.

Modelo de enclave

A pesar de concentrar el 56% del oro y el 74% de la plata a nivel nacional, esta riqueza opera bajo un modelo netamente extractivista de enclave. Las regalías e ingresos multimillonarios que generan los sectores minero y petrolero no se traducen en el desarrollo de una infraestructura productiva, ni en la diversificación de la economía local.

No se fomenta la industrialización y se abandona los sectores productivos históricos como el campo, por lo tanto, los dividendos de los recursos naturales fluyen hacia afuera de la provincia o son absorbidos por una administración pública ineficiente, que fluctúa entre la falta de gestiones y la corrupción estatal de administración.

El incumplimiento sistemático de las leyes de protección del empleo local (70/30 o 90/10) es una prueba del desinterés gubernamental por conectar la riqueza de las corporaciones con el bolsillo del trabajador santacruceño.

La falta de una gestión política orientada al desarrollo genuino se refleja en una estructura demográfica y laboral distorsionada. El contraste entre los millones de dólares de exportación de Santa Cruz y la microeconomía diaria es lapidario.

el Estado funciona como un gigantesco mecanismo de contención y dependencia, no de progreso. El Gobernador actual y los anteriores, lo saben, pero el modelo se repite: el discurso involucra a todos pero el beneficio de la minería y el petróleo es para pocos.

El hecho de que la mayoría de los salarios públicos de la provincia estén por debajo de la línea de la pobreza, sumado al sobreendeudamiento crónico con la banca estatal, demuestra que el gobierno de Claudio Vidal como el de Alicia financia su ineficiencia licuando el poder adquisitivo de sus habitantes.

La raíz del saqueo

La variable que explica cómo una provincia como la nuestra, tan rica y con todos los recursos, puede mantenerse en este estado de carencia durante décadas sin consecuencias políticas es la ausencia absoluta de justicia independiente.

Que no exista un solo funcionario público de alto rango imputado o condenado por delitos de corrupción en más de 30 años no es un indicador de transparencia, sino la confirmación de un sistema de complicidad judicial. La justicia, en lugar de actuar como un poder de control sobre la administración de los recursos del Estado, ha operado y opera como un escudo protector.

La riqueza geológica de Santa Cruz es innegable. Sin embargo, los recursos naturales por sí solos no generan prosperidad social si el ecosistema político está configurado para concentrar el capital, neutralizar al poder judicial y condenar a la mayoría de la población a la dependencia estatal subsidiada.

Las definiciones sintetizadas

De lo que he expuesto puedo inferir que el modelo seguido por los que han gobernador Santa Cruz, incluyendo el actual gobierno provincial, se debaten entre el relato extractivista y una justicia que mira para otro lado, lo cual infiere y facilita la matriz del saqueo de los recursos naturales de la provincia a lo que le podríamos agregar la pesca y otras actividades menores. Y es obvio que esa ineficiencia del Estado la financia licuando salarios, pero prometiendo (solo en el discurso) que estaremos mejor, porque la culpa es de todos los anteriores (tal como hace Milei a nivel nacional).

Así se concibe el hecho de que en Santa Cruz, muy pocos habitantes, que equivalen a unas pocas manzanas de un barrio de Buenos Aires, vivan mal pero parados arriba de las mayores riquezas.

Podríamos resumir todo en el siguiente enunciado: los santacruceños son todos muy ricos en recursos, pero rehenes del Estado, porque todos y cada uno de los gobernantes han preferido seguir el modelo de dependencia del Estado en vez de un modelo desarrollista donde el verdadero destinatario de las regalías sea el pueblo santacruceño, que deberían vivir como en Dubai y vivimos como en Burundi. (Agencia OPI Santa Cruz)