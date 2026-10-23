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(Por: Rubén Lasagno) – Al rededor de la 11:00 y 12:30, precisamente durante el cambio de turno, en el yacimiento de Río Turbio (YCRT) se produjo un principio de incendio en la unión 17 de mina 5, que generó las alarmas suficientes como para ordenar la evacuación de alrededor de 200 personas que en ese momento estaban en el interior de la mina.

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En esa unión 17 se encuentran los pozos de captación subterránea que resumen todo el agua del interior y las bombas la expulsan afuera; una vez captada se saca por medio de cañería de 12” impulsadas por bombas eléctricas que trabajan con cortes automáticos los cuales se activan o desactivan, según el nivel del agua en el pozo. Debido a que estos cortes automáticos no funcionan o no se mantienen, falló el sistema, las bombas quedaron encendidas, se recalentaron y generó fuego y humo en el interior de mina.

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De acuerdo a las fuentes de OPI Santa Cruz, puntualmente la falta de mantenimiento y control preventivo llevó a que los rodamientos no sean controlados y se produjo el enclavamiento en una de las bombas la cual ocasionó el principio de incendio, que alertó a los trabajadores, teniendo aún en la mente que el desastre del año 2004, donde murieron 14 mineros, fue precisamente, porque los rodamientos de la cinta interna que saca el carbón se trabó, incendió la misma y generó el desastre que hasta hoy se lamenta la cuenca.

De acuerdo a las fuentes. lo ocurrido hoy es motivo de la mala decisión que toma a diario la intervención y los responsables de cada área en materia de Seguridad.

Nos recordaban que el año pasado el ing. Horacio Reinoso decidió sacar el sector de “MANTENIMIENTO PREDICTIVO” del interior de mina y llevarlo a la zona de talleres centrales, dejando de esta forma sin control a los equipos rodantes en interior del yacimiento, sin tener en cuenta lo importante que es prevenir estos eventos, antes de que los hechos ocurran y se puedan advertir con suficiente antelación si los procedimientos y/o los materiales son los adecuados, si hay fatiga o no se cumplen los estándares de seguridad, etc.

Como dijimos, en el año 2004 un incidente similar se produjo en la unión 9 a una distancia de 8 uniones donde se produjo el incidente de hoy; la falta de planificación y seguridad que venimos apuntando desde OPI en diferentes informes en estos años, ocasionan estos siniestros que van escalando en la medida en que quienes deben tomar la decisión de invertir no lo hacen y quienes deben controlar, no controlan. (Agencia OPI Santa Cruz)