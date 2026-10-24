Detuvieron en Esquel a un hombre por privar de la libertad a su familia

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(OPI Chubut) – El Ministerio Público Fiscal allanó una vivienda tras denuncias vecinales por aislamiento extremo, detuvo al responsable de 71 años e imputó abandono de persona agravado por el vínculo y privación ilegítima de la libertad.

La procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri encabezaron este jueves un allanamiento en una vivienda de Esquel, donde rescataron a cuatro integrantes de un grupo familiar y concretaron la detención de un hombre de 71 años. La medida judicial se ejecutó tras registrar pedidos de auxilio desde el interior del inmueble durante el despliegue de fuerzas de seguridad y personal sanitario.

La causa penal quedó encuadrada de forma provisoria bajo las figuras de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La imputación fiscal investiga el presunto encierro prolongado de la pareja del detenido y de sus hijos, situación que afectó la salud psicofísica, la libertad ambulatoria y las garantías fundamentales de las víctimas en la cordillera chubutense.

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La Fiscalía de Esquel intervino tras alertas vecinales

El Ministerio Público Fiscal formalizó las actuaciones a partir de denuncias radicadas el 10 de octubre por vecinos del sector del pasaje La Cascada, quienes alertaron sobre el aislamiento extremo del inmueble, la falta total de contacto con los menores y la emanación de un olor muy intenso desde la propiedad. La investigación sumó actuaciones el 20 de octubre, cuando el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) intentaron inspeccionar el domicilio. Ante la negativa del adulto a permitir el acceso, los técnicos elaboraron un informe de riesgo urgente que advirtió sobre el cuadro de vulnerabilidad extrema del grupo conviviente.

Con estos antecedentes, la orden judicial habilitó la irrupción operativa de los efectivos policiales y los equipos médicos al inmueble de Esquel, efectivizando el rescate y la captura del acusado. La mujer y sus hijos permanecen bajo resguardo de las autoridades judiciales, con asistencia médica, psicológica y acompañamiento de los organismos tutelares provinciales. (Agencia OPI Chubut)