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(Por: Rubén Lasagno) – El reciente nombramiento del juez Carlos Alberto Albarracín en la provincia de Santa Cruz expone con crudeza la frontera donde la negociación legislativa se degrada a un mero negociado transaccional.

Mientras la Cámara de Diputados simulaba un debate democrático en su sesión del día 22 de octubre, la maquinaria estatal, ordenada por el gobernador Claudio Vidal, ya había sellado el acuerdo en privado.

La prueba documental de esta farsa radica en un desliz burocrático que encontramos en OPI Santa Cruz analizando la resolución formal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, mediante la cual se reconoce la designación de un nuevo magistrado y se dispone su acto de juramento.

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El documento fue emitido en Río Gallegos el 23 de octubre de 2026. Se toma conocimiento del Decreto Provincial N° 1114/26, firmado por el Gobernador Claudio Orlando Vidal, que nombra al Doctor Carlos Alberto Albarracín como Juez de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial en Río Gallegos. En la misma Resolución se dispone la recepción del “Juramento de Ley” del magistrado designado en el salón de actos del Poder Judicial y firma el documento Gabriel N. Contreras Agüero, Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Un error que delata el fraude

El Superior Tribunal de Justicia emitió la resolución el 23 de octubre y en su texto dispuso el juramento del magistrado para las 13:00 horas del día 22 de octubre, es decir, el día anterior, exactamente cuando la legislatura todavía debatía su aprobación, sesión que se alargó al punto que la misma terminó a las 17:00hs de ese jueves 22 de octubre.

El juez Carlos Albarracín juró antes de ser aprobado. Tenemos la prueba del fraude legislativo. Boffi, Barrientos y Martínez ¿Cuánto vale cambiar un voto de un día para el otro?

Esta incongruencia temporal deja al descubierto el trasfondo del giro de 180 grados protagonizado por los diputados Bofi, Barrientos y Martínez, quienes en la sesión anterior del día 10 de septiembre 2023, habían votado rechazando el pliego, dejando la votación general 13 por la negativa y 10 por la afirmativa y el 22 de octubre cambiaron su voto, aprobaron el pliego y la general quedo exactamente a la inversa: 13 votos por la afirmativa y 10 por la negativa.

Al pasar del rechazo rotundo del trío de diputados en la sesión previa a levantar la mano a favor sin que mediara un solo argumento nuevo en el recinto, sus votos confirman que la decisión no fue producto de la persuasión, sino de un acuerdo previo a espaldas del electorado, convirtiendo a la Cámara de Diputados en una simple escribanía de pactos de los que nunca conoceremos el precio.

Este error burocrático producido por quien confeccionó el instrumento legal en el STJ dejó la huella dactilar de los pactos a puertas cerradas. Si a las 13:00 horas del día 22 la Cámara de Diputados aún estaba debatiendo, pero el Poder Judicial ya tenía fijada la hora exacta del juramento para ese mismo momento, queda en evidencia que el resultado de la sesión legislativa no dependía de ningún debate o convicción. El acuerdo ya estaba cerrado de antemano entre el gobernador y los tres diputados ; ahora resta saber por cuánto. (Agencia OPI Santa Cruz)