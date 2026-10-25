Javier Milei evalúa demandar a periodistas tras fallo en causa Libra

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Tras quedar desvinculado del expediente por presunta estafa con criptomonedas, el jefe de Estado apuntó contra directivos y periodistas del diario La Nación, aunque supeditó la presentación de demandas judiciales a la evaluación de sus abogados.

El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció que evalúa iniciar acciones judiciales contra periodistas y empresas de medios tras la confirmación de su sobreseimiento en la causa $Libra, que investigó una presunta estafa con criptomonedas. En declaraciones radiales realizadas recientemente, el mandatario afirmó que fue blanco de una “operación” mediática y precisó que el proceso penal se extendió durante un año, ocho meses y nueve días.

El jefe de Estado centró sus cuestionamientos en el Grupo La Nación, responsabilizó de manera directa a Fernando Saguier y acusó al periodista Hugo Alconada Mon de dañar su imagen pública. “Cuando usted tiene enfrente a un hombre íntegro, ensúcielo con una mentira. Si tiene un delincuente, díganle la verdad. Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días“, declaró Milei durante el reportaje.

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Para sustentar su descargo frente a las publicaciones periodísticas, el titular del Poder Ejecutivo reveló la intervención del abogado Miguel Nathan Licht, actual presidente del Tribunal Fiscal de la Nación. Según detalló el mandatario, el funcionario se encargó de “refutar” en Nueva York los señalamientos sobre el activo digital $Libra, documentación que el propio presidente enviaba a Saguier al considerar que estaba siendo “mancillado”.

Pese a su anuncio inicial de judicializar el conflicto contra quienes denominó “periodistas delincuentes“, el presidente Javier Milei condicionó la presentación efectiva de las denuncias en los tribunales al análisis previo de su equipo de abogados. El mandatario calificó la cobertura del caso como “un escándalo de proporciones mayúsculas” y aseguró que los medios “intentan generar caos para conseguir favores políticos” y “esmerilar con mentiras a la figura presidencial“.

En su descargo sobre el vínculo del Gobierno con la prensa, el jefe de Estado rechazó las críticas a sus formas discursivas y enumeró los organismos estatales que no utilizó contra los medios. “El periodismo, con otro gobierno, seguro la hubiese pasado mal. Les recuerdo que nunca les mandé a la ARCA, la SIDE ni maté a un fiscal“, sostuvo en referencia a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y a la Secretaría de Inteligencia de Estado.

El mandatario extendió sus críticas hacia el Poder Legislativo por la creación de la comisión investigadora del caso $Libra en el ámbito del Congreso de la Nación. Milei definió la apertura de esa instancia parlamentaria como “una irregularidad institucional enorme” y “un disparate institucional”, al considerar que el Parlamento ejecuta un avance sobre las atribuciones de la Justicia tras dictarse su sobreseimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)