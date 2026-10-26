Buscan en Palermo Aike a dos niños arrastrados por el río

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Efectivos de rescate, buzos y fuerzas provinciales mantienen el rastrillaje nocturno y refuerzan las tareas desde las cinco de la mañana, tras el incidente donde otros dos adolescentes lograron salir del cauce.

La Policía de Santa Cruz y el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS) despliegan un operativo de rastrillaje en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike sobre la Ruta Nacional N° 40, para localizar a dos hermanos de 10 y 12 años desaparecidos en el río, según se informó de manera preliminar.

El incidente fue reportado alrededor de las 16:00 horas ante el Centro de Despacho 911. De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, los dos niños jugaban en el cauce junto a dos adolescentes de 14 y 15 años cuando fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente, que arrastró a los dos hermanos menores hasta perderse el contacto visual.

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Los dos jóvenes de mayor edad consiguieron salir del agua por sus propios medios. En el lugar trabajan equipos de buceo, Protección Civil, personal sanitario y dependencias supervisadas por el Ministerio de Seguridad, bajo la intervención judicial del Juzgado de Instrucción N° 3.

El Ministerio de Salud y Ambiente dispuso el traslado del adolescente de 15 años que logró salir del río en Palermo Aike hacia el Hospital Regional Río Gallegos. El paciente quedó sujeto a una evaluación médica integral en el centro asistencial tras haber ingerido agua durante el episodio en el cauce, recibiendo además acompañamiento psicológico junto a su madre.

Respecto a las características físicas aportadas para la localización en la Ruta Nacional N° 40, el niño de 12 años mide aproximadamente 1,50 metros, posee tez morena, cabello oscuro corto y vestía un conjunto de la Selección argentina. Su hermano de 10 años mide alrededor de 1,40 metros, tiene tez morena, cabello oscuro corto y llevaba una remera verde con un short negro.

Dos profesionales en Psicología y un trabajador social de la cartera sanitaria provincial se presentaron en el predio para asistir a la madre y al padre de los niños buscados. Las autoridades del Gobierno de Santa Cruz confirmaron la continuidad del rastrillaje nocturno y la incorporación de más equipos especializados a partir de las 05:00 horas para ampliar el radio de búsqueda. (Agencia OPI Santa Cruz)