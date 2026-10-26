Buscan en Palermo Aike a dos niños arrastrados por el río

Efectivos de rescate, buzos y fuerzas provinciales mantienen el rastrillaje nocturno y refuerzan las tareas desde las cinco de la mañana, tras el incidente donde otros dos adolescentes lograron salir del cauce.
La Policía de Santa Cruz y el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS) despliegan un operativo de rastrillaje en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike sobre la Ruta Nacional N° 40, para localizar a dos hermanos de 10 y 12 años desaparecidos en el río, según se informó de manera preliminar.
El incidente fue reportado alrededor de las 16:00 horas ante el Centro de Despacho 911. De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, los dos niños jugaban en el cauce junto a dos adolescentes de 14 y 15 años cuando fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente, que arrastró a los dos hermanos menores hasta perderse el contacto visual.
Los dos jóvenes de mayor edad consiguieron salir del agua por sus propios medios. En el lugar trabajan equipos de buceo, Protección Civil, personal sanitario y dependencias supervisadas por el Ministerio de Seguridad, bajo la intervención judicial del Juzgado de Instrucción N° 3.
El Ministerio de Salud y Ambiente dispuso el traslado del adolescente de 15 años que logró salir del río en Palermo Aike hacia el Hospital Regional Río Gallegos. El paciente quedó sujeto a una evaluación médica integral en el centro asistencial tras haber ingerido agua durante el episodio en el cauce, recibiendo además acompañamiento psicológico junto a su madre.
Respecto a las características físicas aportadas para la localización en la Ruta Nacional N° 40, el niño de 12 años mide aproximadamente 1,50 metros, posee tez morena, cabello oscuro corto y vestía un conjunto de la Selección argentina. Su hermano de 10 años mide alrededor de 1,40 metros, tiene tez morena, cabello oscuro corto y llevaba una remera verde con un short negro.
Dos profesionales en Psicología y un trabajador social de la cartera sanitaria provincial se presentaron en el predio para asistir a la madre y al padre de los niños buscados. Las autoridades del Gobierno de Santa Cruz confirmaron la continuidad del rastrillaje nocturno y la incorporación de más equipos especializados a partir de las 05:00 horas para ampliar el radio de búsqueda. (Agencia OPI Santa Cruz)