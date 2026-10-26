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(Por: Rubén Lasagno) –la Cámara de Diputados aprobó el pliego del Dr Carlos Albarracín para integrar la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Río Gallegos. En primera instancia la primera votación de Piero Boffi, Claudio Barrientos y Alfredo Martínez, fue fallida. En la sesión anterior la moción había perdido 13 votos a 10. En la última sesión ganó 13 a 10. ¿Qué pasó con los legisladores?: “Negociaron”.

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Los diputados dijeron que no en la sesión del 10 de septiembre y dijeron que sí trece días después. Cuando sus colegas les pidieron explicaciones en el recinto, no las dieron. Obvio, no podían decir ni contar el fraude que cometieron.

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El mecanismo

Lo que ocurrió el jueves en la Cámara de Diputados de Santa Cruz y sucede permanentemente en el Congreso nacional, se puede resumir en la siguiente definición: Cuando uno o más legisladores (concejales, diputados, nacionales, provinciales, senadores, etc,) “negocian algo” se pone en evidencia la delgada línea donde la negociación democrática se pervierte y se transforma en un negociado transaccional.

En los manuales de Teoría Política se define a la “negociación” como el proceso mediante el cual diversos actores con intereses contrapuestos o parcialmente compartidos interactúan a través del diálogo, la persuasión y la gestión del poder para alcanzar un consenso o un acuerdo normativo. Una romántica forma de definir lo que resulta ser mucho más oscuro y sucio en la práctica, que este impoluto enunciado de Roger Fisher y William Ury, entre otros autores sostenedores de esta utopía.

Obvio, cuando en teoría política se habla de “negociación”, se asume un proceso transparente donde distintas fuerzas ceden parte de su programa para lograr un consenso que beneficie al bien común. Sin embargo, los giros de 180 grados que en pocas horas se genera en el posicionamiento de los “negociadores”, responde a otra lógica: la política entendida como un mercado de favores donde la convicción es simplemente una variable de ajuste.

Las motivaciones ocultas detrás de estos repentinos cambios de postura, operan como “monedas de cambio” que aparecen en la trastienda legislativa como es el “toma y daca”, cuando un legislador puede canjear su voto sobre una ley nacional a cambio de que el Poder Ejecutivo destrabe fondos, apruebe obras públicas o envíe recursos a su provincia o municipio. Aquí el legislador suele justificar este “negociado” internamente como un triunfo para su territorio, aunque el método sea puramente extorsivo.

El reparto de cargos y cuotas de poderes otro mecanismo donde un cambio de postura radical suele estar sellado por acuerdos sobre nombramientos en direcciones gubernamentales, empresas públicas, juzgados o lugares clave en las listas electorales futuras. El voto individual sirve para asegurar la supervivencia laboral o política de la facción del diputado, de sus propios empleados, amigos o familiares, muchos de ellos llevados por el propio legislador.

La obediencia debida y el disciplinamiento, suelen ser otro factor; es decir muchas veces el legislador no negocia nada para sí mismo, sino que obedece una orden de la cúpula de su partido. Si se rebela y vota por convicción, se arriesga a perder financiamiento, ser marginado del bloque o sufrir campañas de desprestigio interno.

Luego existe el lobby corporativo también llamado “puertas giratorias”, que se da cuando la legislación afecta grandes intereses económicos y la negociación ocurren fuera de la legislatura o del Congreso. Los cambios de postura pueden responder a promesas de financiamiento para futuras campañas o puestos ejecutivos en el sector privado una vez que abandonen la función pública.

Y otro aspecto de “la negociación” es el pacto de impunidad cruzada. En escenarios más oscuros, los votos se intercambian por protección institucional. Un bloque aprueba una medida controvertida a cambio de que el otro frene investigaciones, bloquee juicios políticos o desestime denuncias en comisiones clave.

Callan el delito

Sin duda y tal como pienso, la razón estructural por la que los términos reales de estos acuerdos nunca trascienden es porque exponen el fraude hacia el votante.

Para un concejal, diputado o senador, reconocer públicamente que votó a favor de una reforma no por principios, sino a cambio de la dirección de una caja del Estado o un puente provincial, destruiría la carrera del legislador.

Por lo tanto, el secretismo es el pegamento del sistema; tanto el que compra el voto como el que lo vende son cómplices que perderían todo si se expusiera el contrato real.

En consecuencia, los encendidos debates en el recinto legislativo son una mera puesta en escena teatral. Los discursos sirven para disfrazar de ideología decisiones pragmáticas que ya se tomaron la madrugada anterior, a puertas cerradas.

Y en esta mugre se cocinó el cambio de decisión de los diputados Boffi, Martínez y Barrientos. Sin duda la orden partió desde el propio Gobernador con anuencia del Vicegobernador que hizo algunas maniobras en la Cámara para que todo se diera como estaba planificado.

Y quizás el Dr Albarracín no necesite de estos artilugios legislativos, de estos fraudes a la fe pública y a las instituciones, para ocupar ese lugar; pero lamentablemente, la forma burda, obscena y ordinaria como fue implementada, tanto por el Ejecutivo, como por el Legislativo y el Poder Judicial, lo deja muy mal parado ante la falta de transparencia del proceso y la connivencia que hay detrás de los Poderes, que una vez más, han demostrado no ser mejores a los anteriores, sino más de lo mismo y con sabor a más corrupción. (Agencia OPI Santa Cruz)