Educación refuerza las clases durante los sábados en Ushuaia y Río Grande

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(OPI TdF) – La cartera educativa provincial implementó el esquema de compensación pedagógica desde el 24 de octubre hasta el 19 de diciembre para alumnos de los niveles Inicial y Primario afectados por la pérdida de jornadas.

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego amplió desde el sábado 24 de octubre las propuestas de apoyo escolar para estudiantes de Nivel Inicial y Primaria en Ushuaia y Río Grande. La medida busca recuperar las jornadas perdidas tras el conflicto que acumuló más de 43 días de medidas de fuerza en la provincia.

En Ushuaia y Río Grande, el dispositivo funciona a través del Plan de Compensación Pedagógica con cursadas sabatinas programadas de 10 a 12 horas hasta el 19 de diciembre. El esquema oficial concentra el refuerzo académico en los contenidos prioritarios de las áreas de Prácticas del Lenguaje y Matemática.

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El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego estructuró el Plan de Compensación Pedagógica en los establecimientos de Ushuaia y Río Grande mediante módulos semanales independientes de dos horas de duración. La subsecretaria de Gestión Educativa, Marina Gómez, precisó que la iniciativa oficial apunta a “responder a distintas necesidades de los estudiantes” en el tramo final del ciclo lectivo tras las más de 43 jornadas afectadas por las medidas de fuerza.

Respecto a la modalidad de cursada en las escuelas primarias y jardines de infantes, Marina Gómez detalló que cada encuentro sabatino “incluye una hora de Prácticas del Lenguaje y otra de Matemática”. El diseño pedagógico divide el bloque horario de 10 a 12 horas en partes iguales para cubrir las materias troncales del diseño curricular.

La funcionaria de la cartera educativa explicó además que “como las actividades comienzan y terminan el mismo sábado, los alumnos pueden incorporarse sin necesidad de haber asistido a encuentros anteriores”. Este formato de unidades cerradas permite el ingreso de los estudiantes del Nivel Inicial y Primaria en cualquier sábado del cronograma vigente entre el 24 de octubre y el 19 de diciembre. (Agencia OPI Tierra del Fuego)