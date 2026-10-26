Salud fueguina reasigna fondos por baja del plan Remediar

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(OPI TdF) – La cartera sanitaria provincial activó el esquema Medicamentos Fueguinos con recetas digitales en farmacias convenidas luego de que el envío nacional bajara de más de cien a seis principios activos.

La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, confirmó en un reporte emitido recientemente que el Ejecutivo provincial asumió la cobertura de los insumos farmacológicos excluidos del programa nacional Remediar. El desembolso provincial para abastecer a las farmacias convenidas y financiar tratamientos de alto costo supera los $ 1.000 millones mensuales, de acuerdo con los datos oficiales de la cartera sanitaria.

El Ministerio de Salud de la Nación redujo en abril la provisión gratuita de fármacos, que funcionó durante más de dos décadas para asistir a pacientes sin obra social en el sistema público. Judit Di Giglio explicó que “el programa contaba con un botiquín de más de 100 principios activos, tanto para adultos como para niños, que permitía atender numerosas patologías agudas y crónicas”, pero la distribución nacional quedó restringida únicamente a seis principios activos limitados a diuréticos y antihipertensivos.

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La titular de la cartera sanitaria precisó que la baja de envíos nacionales eliminó “broncodilatadores pediátricos, corticoides, antibióticos, anticonceptivos, fármacos para tratar la epilepsia y el hipotiroidismo, además de antiparasitarios”. Estos suministros cubrían la demanda de consultas habituales dentro de los centros de atención primaria en la provincia.

Receta digital

El Gobierno de Tierra del Fuego puso en marcha el programa Medicamentos Fueguinos para absorber los fármacos dados de baja por la administración nacional y mantener la provisión a usuarios sin cobertura médica. La ministra calificó que la reducción del envío federal “fue abrupta” y detalló que el nuevo mecanismo opera mediante una receta digital emitida por profesionales del sistema público para su retiro en farmacias convenidas.

Esta modificación alteró la logística de acceso a los tratamientos médicos en las localidades de Tierra del Fuego. Anteriormente, los pacientes retiraban la medicación directamente en los centros de salud al finalizar la consulta, mientras que el esquema actual exige trasladarse hasta los comercios farmacéuticos adheridos, lo que genera obstáculos operativos en las localidades pequeñas que carecen de farmacias habilitadas.

En el plano presupuestario, Di Giglio puntualizó que la erogación superior a los $ 1.000 millones por mes engloba tanto la dispensa en farmacias convenidas como los tratamientos de alto costo que ya se encontraban fuera de la órbita del Remediar. Aunque la funcionaria aseguró que las partidas para sostener la cobertura están garantizadas, advirtió que el incremento del gasto farmacológico y el aumento de pacientes sin obra social obligan al Ministerio de Salud a reasignar fondos previstos originalmente para la compra de equipamiento sanitario. (Agencia OPI Tierra del Fuego)