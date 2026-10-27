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(Por: Rubén Lasagno) – (Informe III) – A continuación elaboramos el tercer informe, en el cual volcamos el contenido total transcripto por rubros del informe del Tribunal de Cuentas de la provincia, sobre Santa Cruz Puede SAU.

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Le señalamos al lector que ahora comienza a perfilarse, de acuerdo al documento de la auditoría, el verdadero estado patrimonial y de negocios de la SAU, destacado y desarrollado por la auditoría del Tribunal de Cuentas, datos que no quiso ni explicó ni aportó la Ministra de la Producción Nadia Ricci, ante los diputados que la interpelaron junto al síndico de SCP SAU.

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Compras y Contrataciones

Observaciones generales

Cumplimiento del reglamento de contrataciones

El Reglamento de Contrataciones de Santa Cruz Puede S.A.U., establece determinada documentación que deberían contener los tramites vinculados a las compras y contrataciones. En este sentido, en el “Capítulo III – Proceso de Pago”, en su artículo 7º, titulado “Documentación”, dispone la emisión de una “Orden de Compra”. Asimismo, en su “Capítulo IV – Recepción de bienes y/o certificación de servicios”, el artículo 8º establece que la mercadería deberá ser recepcionada mediante recibos o remitos firmados por el personal autorizado. Además, establece que: “La empresa podrá designar con carácter permanente o por eventualidad, el o los responsables de la certificación de la recepción definitiva de bienes o de la prestación de servicios…”.

Observación:

Del análisis de los trámites examinados durante el desarrollo de la auditoría, se advirtió que los mismos contenían únicamente facturas y comprobantes de transferencia. En ninguno de los casos se observaron Órdenes de Compra ni documentación respaldatoria de la recepción de los bienes o certificación de los servicios prestados.

Se requirió al Presidente de SCP S.A.U., informar los motivos por los cuales los trámites analizados no cuentan con Órdenes de Compra ni con la documentación respaldatoria que acredite la recepción de los bienes o la certificación de los servicios, conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones de SCP S.A.U.

Asimismo, se requirió indicar el procedimiento implementado para el control de la recepción de bienes y certificación de la efectiva prestación de servicios, indicando la documentación que se emite a tales efectos.

Informe Final:

El responsable no da respuesta a lo solicitado.

Por consiguiente, la presente observación será objeto de análisis en el Estudio de Cuentas pertinente.

Prórroga Capítulo V – Cláusula Transitoria del Reglamento de Contrataciones.

De acuerdo con lo asentado en el Acta de Reunión de Directorio Nº 005, de fecha 11 de noviembre de 2025, se procedió al tratamiento de la Nota elevada por la Presidencia de Santa Cruz Puede S.A.U. (SCPSAU), de fecha 27 de octubre de 2025. La nota cursada por la Presidencia ratifica la necesidad de prorrogar, por un término de tres (3) meses, el procedimiento de compras y contrataciones abreviado.

Dicha facultad se encuentra prevista en el Capítulo V, Punto 1, Inciso b. del Reglamento de Contrataciones vigente de la Sociedad, el cual establecía: “Podrá prorrogarse por única vez y por dos (2) ejercicios económicos adicionales, previa decisión del Presidente y con notificación a Directorio en el plazo de treinta (30) días antes del vencimiento del período original.

Atendiendo a que los miembros del Directorio ya habían manifestado su conformidad de manera previa a la reunión, el Directorio resolvió por unanimidad aprobar la prórroga.

Observaciones:

Conforme la nota de Presidencia y el Acta de Reunión de Directorio Nº 005, la prórroga citada precedentemente, se limitó exclusivamente a un lapso de tres (3) meses, es decir, hasta el 28 de febrero de 2026.

En consecuencia, al haber ejercido el Presidente esta única instancia de prórroga prevista, y haberse limitado está a un período de tres (3) meses, el mecanismo de excepción ha quedado definitivamente agotado.

Asimismo, el inciso 2 del Capítulo V del Reglamento de Contrataciones indica: “Concluida la vigencia de esta cláusula, o declarada su prórroga por el plazo otorgado, todos los procedimientos de compra y contratación se regirán por lo establecido en el Reglamento Interno y las políticas vigentes aprobadas por el Directorio”.

Por lo expuesto, se requirió al Presidente de SCPSAU que informe respecto de lo observado.

Informe Final:

El responsable no da respuesta a lo solicitado.

Por lo expuesto, la presente observación será objeto de análisis en el Estudio de Cuentas correspondiente.

Registro de Proveedores y Contratistas

Santa Cruz Puede S.A.U. no dispone de un Registro de Proveedores y Contratistas, destinado a la inscripción, identificación y evaluación de los proveedores que pretendan contratar con la empresa, a fin de verificar, entre otros aspectos, sus datos legales y societarios, situación fiscal, capacidad económica, y antecedentes comerciales.

Asimismo, se verificó que tampoco utiliza el Registro de Proveedores de la Provincia como mecanismo alternativo de control de los proveedores con los que contrata.

En el marco de las tareas de auditoría, se constató la existencia de contrataciones con proveedores que no registran domicilio comercial en la Provincia de Santa Cruz.

Observaciones:

De acuerdo a lo expuesto precedentemente, SCP S.A.U. no cuenta con un sistema de registro de proveedores, lo que afecta los principios de transparencia en los procedimientos, de libre competencia entre los oferentes, de igualdad de trato para interesados y oferentes, entre otros principios generales enumerados por el artículo 128º de la Ley Nº 3755 y su modificatoria.

Además, al no contar con un registro, no se tienen en consideración aspectos relevantes como la capacidad para contratar, que las firmas contratantes no sean deudores del Estado, que la firma o sus integrantes no se encuentren alcanzados por causales de incompatibilidades y conflictos de interés establecidos por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nª 3034, y que las empresas o sus integrantes no se encuentren inhibidos, concursados o fallidos conforme lo establecido por la Ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522.

Se requirió al Presidente de SCP S.A.U, informar el procedimiento realizado a efectos de verificar que los proveedores se encuentren en condiciones de contratar. Del mismo modo, se solicita informar el mecanismo de control adoptado para verificar que los proveedores no se encuentren alcanzados por las incompatibilidades y conflictos de interés de la Ley Nº 3304, y que no se encuentren inhibidos, concursados o fallidos conforme la Ley Nº 24522.

Informe Final:

El responsable no da respuesta a lo solicitado.

Por lo mencionado, la presente observación será objeto de análisis en el Estudio de Cuentas pertinente.

Notas de solicitud

En el marco de las tareas de auditoría realizadas, se verificó que la totalidad de los trámites examinados carecían de la correspondiente nota de pedido.

Observación:

En este sentido, se consideró importante resaltar la importancia de la nota de solicitud como un documento administrativo mediante el cual la empresa debe expresar formalmente la necesidad de adquisición o contratación, identificar el área requirente y principalmente el destino que tendrá el bien o servicio solicitado. Asimismo, dicho documento debería consignar aspectos tales como las cantidades solicitadas, la descripción y especificaciones técnicas correspondientes, incluyendo de manera clara las características y naturaleza de la prestación, la calidad exigida, y normas de calidad que deben cumplirse, a efectos de definir con precisión el objeto de la contratación. Además, debe ser suscripto por el responsable del área requirente.

Por lo expuesto, se requirió al Presidente de SCP S.A.U. informar respecto al procedimiento vigente para la formalización y tramitación de los requerimientos de bienes y servicios.

Asimismo, se requirió informar el procedimiento de control implementado por la empresa estatal a fin de asegurar la trazabilidad entre los bienes o servicios solicitados y los efectivamente adquiridos o contratados.

Informe Final:

El responsable no da respuesta a lo solicitado.

Por consiguiente, la presente observación será objeto de análisis en el Estudio de Cuentas pertinente.

Patrimonio

Primer Informe:

Mediante Acta de Directorio Nº 004/25 (02/10/25), en su punto 14), se designó al Gerente de Proyecto, Ing. Jesús Manuel GIL, como responsable patrimonial de SCPSAU, asignándole la tarea de elaborar un régimen de registro y control de los bienes patrimoniales de la empresa.

Por lo expuesto, se requirió al Presidente de SCPSAU (Gustavo Sívori) informar y remitir el inventario físico actualizado de los bienes de uso, activos fijos y bienes de consumo de la Sociedad, debidamente certificado por el responsable patrimonial.

Además, se solicitó informar sobre el sistema informático, libros rubricados o planillas manuales, que se estén utilizando actualmente para el registro de altas, bajas y transferencias internas de bienes.

Finalmente, se requirió remitir copia de las actas de entrega, asignación de responsabilidad patrimonial, mediante las cuales se haya entregado la custodia de bienes específicos al personal de la empresa u otros entes/empresas.

Descargo:

El Secretario Ejecutivo remite “Informe” sin fecha y número, suscripto por el Ing. Manuel GIL, en el que expone que “…los bienes inventariados se encuentran distribuidos y afectados a las distintas unidades operativas y proyectos, conforme el siguiente detalle:

Santa Cruz Puede S.A.U ., con bienes destinados en la ciudad de Río Gallegos.

., con bienes destinados en la ciudad de Río Gallegos. Proyecto Agrícola (AgroCalafate ), con bienes destinados en la localidad de El Calafate.

), con bienes destinados en la localidad de El Calafate. Proyecto Parques Nacionales Portal Sur , con bienes destinados en la localidad de El Calafate.

, con bienes destinados en la localidad de El Calafate. Proyecto Avícola , con bienes destinados en la localidad de Puerto Santa Cruz.

, con bienes destinados en la localidad de Puerto Santa Cruz. Proyecto Planta de Procesamiento de Pescado, con bienes destinados en la localidad de Puerto San Julián”.

Por otra parte, informa que el inventario adjunto al descargo “…refleja la totalidad de los bienes de uso identificados y registrados por la Sociedad al día de la fecha…”.

Lo que Nadia Ricci ocultó. Escandaloso manejo de Santa Cruz Puede. Compras millonarias a sola firma, cero transparencia, gastos sin expedientes, facturas sueltas y proveedores a dedo

Asimismo, comunica que “Se han instrumentado procedimientos de registración de altas, bajas, transferencias internas, asignaciones y restituciones de bienes, encontrándose actualmente en desarrollo y regularización la documentación respaldatoria correspondiente”.

Además, agrega “…se acompañan las actas de alta, baja, entrega, asignación y transferencia patrimonial confeccionadas a la fecha. Asimismo, se deja constancia de que el área responsable se encuentra llevando adelante un proceso de revisión, relevamiento y actualización documental destinado a completar y formalizar aquellas actuaciones patrimoniales que, por razones operativas propias de la etapa inicial de funcionamiento de la Sociedad y de la dispersión geográfica de sus proyectos, aún se encuentran pendientes de instrumentación formal”.

Finalmente, expone que “…la documentación acompañada debe entenderse como parte de un proceso de fortalecimiento y consolidación del sistema de administración patrimonial de Santa Cruz Puede S.A.U., encontrándose la Sociedad avanzando en la regularización integral de los registros y antecedentes respaldatorios correspondientes

Bienes patrimoniales

Asimismo, obra a fs. 316, Acta N° 008, labrada el día 22 de mayo de 2026, mediante la cual el Ing. Manuel GIL deja constancia de la restitución y reasignación de los bienes patrimoniales oportunamente asignados al proyecto Portal Norte del Parque Nacional Los Glaciares – El Chaltén, mediante Acta N° 001 de fecha 03 de noviembre de 2025.

Además, adjunta desde fs. 319 a 324, planilla de “Bienes Inventariables” sin certificar por el responsable patrimonial, la cual contiene la siguiente información: número de artículo, nombre, descripción, marca, unidad de negocios, proyecto, ubicación, responsable, y observaciones.

Informe Final :

Visto y analizado el descargo presentado por el Ing. Jesús Manuel GIL, responsable patrimonial de SCP S.A.U., se advierte que no da respuesta respecto al sistema informático, libros rubricados o planillas manuales, que se están utilizando actualmente para el registro de altas, bajas y transferencias internas de bienes.

En relación a las actas N° 006 y N° 007, se advierte que las mismas fueron labradas en el marco del contrato suscripto con Agrocalafate S.A.S., asignándole la responsabilidad patrimonial al Ing. Tomás Circulanti, quien no es personal de S.C.P. S.A.U.

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Por lo expuesto, se recomienda a la empresa que la entrega de bienes para su uso por parte de terceros ajenos a la empresa sea instrumentada mediante contratos de comodato.

Observaciones particulares

Primer Informe :

Del análisis de la documentación respaldatoria correspondiente a las erogaciones efectuadas durante el período comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 y la fecha de realización de la auditoría, se constató que el archivo de la misma se limitaba exclusivamente a la acumulación de facturas, Declaraciones Juradas, Volantes Electrónicos de Pago, y comprobantes de transferencias bancarias en un bibliorato.

Se observó que no existe una clasificación ni separación administrativa de los gastos, archivándose de manera conjunta y sin criterios de diferenciación, en las siguientes categorías:

•Operativos: adquisiciones generales de bienes y servicios;

•Previsionales y Sindicales: cancelación de aportes al Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos, a la Federación de Empleados de Comercio y Servicios, y el cumplimiento del Formulario 931 (ARCA – SICOSS);

•Seguros: pagos efectuados a Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada correspondientes a la póliza del rodado Pick Up Fiat Toro, dominio AC184FQ;

•Honorarios de Autoridades: comprobantes de pago correspondientes a los miembros del Directorio y al Síndico;

•Pago a contratados bajo la modalidad de monotributo.

Asimismo, se advirtió la ausencia de expedientes; no existen solicitudes de gasto, notas de pedido, informes, presupuestos previos, ni comparativas de precios, órdenes de compra, instrumentos legales de aprobación del gasto y de los pagos, altas patrimoniales. Además, no se adjuntaba documentación que acredite la recepción en conformidad de los bienes o servicios adquiridos, elementos necesarios para garantizar la trazabilidad de las erogaciones.

Las erogaciones carecían de la documentación y controles exigidos por la normativa, vulnerando el Artículo 2º del Reglamento de Contrataciones, que establece el principio transparencia, esto es, procesos claros y accesibles, como uno de los principios rectores de las compras y contrataciones; el Artículo 7º – DOCUMENTACIÓN, que establece la emisión de la orden de compra previo a la factura correspondiente, y la confirmación de pago por parte del proveedor; y el Artículo 8º – RECEPCIÓN, que obliga estrictamente a que las mercaderías sean recibidas mediante recibos o remitos que se firmen por quien esté autorizado, verificando que se ajusten a lo requerido.

Cabe señalar que, si bien la empresa opera bajo una “Cláusula Transitoria” que permite compras abreviadas con la sola firma del Presidente, esto no la exime de documentar adecuadamente el proceso de contratación y la recepción de los bienes.

En este sentido, se observó que la aplicación de esta Cláusula Transitoria estaba siendo utilizada para realizar compras directas de sumas relevantes con la sola firma de la presidencia. Sin embargo, esta excepción procedimental no exime a la empresa de documentar el gasto. Al amparo del procedimiento abreviado, se estaba omitiendo documentar mediante la confección de expedientes, vulnerando el principio de transparencia que pregona el reglamento. (Agencia OPI Santa Cruz)

En el próximo Informe (N° IV) abordaremos la facturación de Santa Cruz Puede SAU, las compras y la forma opaca y contra-contable que actúa administrativamente.