“No habrá comunicado oficial” de Argentina para felicitar a Lula por su reelección

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El Gobierno nacional confirmó que no enviará un saludo oficial al presidente de Brasil y desmintió gestiones de asilo para Flávio Bolsonaro, mientras justificó las expresiones presidenciales contra la prensa por la causa $Libra.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este martes que el Gobierno nacional no emitirá un comunicado oficial para felicitar al mandatario de Brasil, Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva, tras su reelección del domingo, al tiempo que descartó la existencia de un pedido de asilo político en la Argentina por parte del senador brasileño Flávio Bolsonaro. Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario nacional justificó la postura diplomática al señalar que en el año 2023 el presidente Javier Milei tampoco recibió un saludo institucional por parte de su par brasileño al asumir el cargo en el Poder Ejecutivo.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo ante los periodistas acreditados que la decisión gubernamental de no saludar a Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva no afectará los vínculos comerciales ni diplomáticos entre ambos países, remarcando que la Argentina y Brasil son naciones hermanas que integran el Mercosur. El portavoz de la Casa Rosada argumentó que para el presidente Javier Milei las relaciones entre las sociedades son prioritarias frente a las diferencias ideológicas existentes entre las administraciones nacionales. Sin embargo, al ser consultado nuevamente sobre la ausencia de un saludo protocolar, Adrián Ravier enfatizó que el jefe de Estado Javier Milei no incurrirá en actitudes de hipocresía ante una divergencia ideológica que consideró real y manifiesta entre ambos mandatarios. En el mismo tramo de las declaraciones oficiales, el funcionario del Poder Ejecutivo rechazó de plano que el senador Flávio Bolsonaro haya formalizado una solicitud de asilo político ante el Estado argentino, subrayando que al carecer de un expediente formal, la administración nacional no tiene ninguna petición pendiente de evaluación en las oficinas de la Casa Rosada.

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Defensa oficial de las expresiones presidenciales

El vocero presidencial, Adrián Ravier, desestimó que deban interpretarse de manera literal las afirmaciones realizadas por el presidente Javier Milei acerca de enviar a la hoguera a profesionales de prensa que difundieron información sobre su vinculación con la criptomoneda $Libra. El funcionario de la Casa Rosada calificó los dichos del titular del Poder Ejecutivo como una metáfora motivada por un supuesto enojo presidencial ante una campaña de desprestigio, y distinguió entre el periodismo que ejerce la profesión con transparencia y aquellos sectores a los que acusó de operar para perjudicar la imagen oficial. Consultado sobre los detalles de la causa $Libra y las comunicaciones del mandatario con el empresario Mauricio Novelli, Adrián Ravier dio por concluido el tema al asegurar que la Justicia ya se pronunció y se hizo justicia. Por otra parte, el portavoz del Poder Ejecutivo rechazó los rumores sobre un alejamiento de la funcionaria Patricia Bullrich del oficialismo, ratificando su participación en el espacio para respaldar la reelección del presidente Javier Milei en 2027. Adrián Ravier explicó que la ausencia de Patricia Bullrich en la reunión de Gabinete del lunes obedeció a un inconveniente personal imprevisto durante su traslado, y destacó el rol estratégico de la dirigente en el Senado para articular las negociaciones legislativas impulsadas por la Casa Rosada.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó además que el proyecto de ley de soberanía vinculado con las Islas Malvinas continúa siendo una prioridad legislativa para la Casa Rosada, negando que se hayan registrado pedidos de modificación por parte de funcionarios de los Estados Unidos tras las recientes reuniones diplomáticas bilaterales. (Agencia OPI Santa Cruz)