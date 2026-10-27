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(Por: Rubén Lasagno) – Con fecha 26 de octubre 2026, la Gerencia de Recursos Humanos de YCRT ubicada en calle Cabildo en Buenos Aires emitió una circular a todas las secciones, departamentos, direcciones, jefaturas etc del yacimiento, informando que se declara feriado permanente en adhesión a la Ley Provincial N° 3342, con motivo del feriado provincial de hoy 27 de octubre, que el gobierno de Santa Cruz sostiene como el recordatorio del fallecimiento de Néstor Kirchner, único lugar del país donde (como lo hace el gobierno) le dan feriado a la Administración Pública, a pesar de ser YCRT una empresa nacional.

Por una clara cuestión política, en representación de una empresa nacional, el Interventor Pablo Gordillo dictó un feriado que la mayoría de los otros entes nacionales que funcionan en Santa Cruz no acatan, excepto el INTA, todo el resto funciona normal (PAMI, ANSES, Vialidad Nacional) sencillamente porque no es de su jurisdicción y no interpretan como lo hace el interventor “…el feriado tiene en todo el ámbito provincial un alcance análogo al de los feriados nacionales”. No es verdad.

El instrumento de comunicación interna de YCRT agrega: “Las áreas que prestan servicios continuos o esenciales mantendrán la cobertura que disponga cada jefatura. Las tareas que se realicen ese día se liquidarán conforme a la normativa vigente”. Esto traducido en números significa que el personal en servicio por este día “feriado para YCRT” cobra doble y tiene un día de descanso.

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Obedecer a la liturgia K

Resulta, cuanto menos, una ironía trágica. YCRT se encuentra hoy bajo la órbita de una administración nacional libertaria que ha hecho de la “batalla cultural” y la erradicación del kirchnerismo su principal bandera, denunciando sistemáticamente cómo esa misma facción política utilizó al yacimiento como caja y herramienta para el saqueo de fondos públicos. Sin embargo, en los hechos, el gobierno de Javier Milei termina avalando, por acción u omisión, que el Interventor Pablo Gordillo, fiel a su ADN político, agache la cabeza y cumpla con la liturgia de los gremios “K”.

Así, deciden paralizar lo que eufemísticamente llaman “producción”, en un contexto donde el yacimiento atraviesa una de las peores crisis operativas, de infraestructura, seguridad y económicas de su historia. Todo esto ocurre apenas días después de dos hechos de extrema gravedad: el descarrilamiento y el reciente incendio de la bomba, incidentes que no solo desnudaron la desinversión crónica, sino que pusieron en riesgo directo la vida de los trabajadores.

YCRT sin trabajar. Milei concede, aunque reniegue de los “kukas”, Gordillo y los gremios tras la liturgia K ¿Y de la empresa quién se acuerda?

En lugar de estar trabajando a destajo para resolver estas fallas críticas, garantizar la seguridad del personal y poner de pie una empresa quebrada, la intervención elige el camino del homenaje partidario. Adhieren a un feriado que jurisdiccionalmente no les corresponde, honrando al líder del espacio político que vació la empresa, y obligando a las arcas nacionales, las mismas que dicen cuidar, a pagar el doble por las guardias.

El gobierno nacional despotrica contra los “kukas” en los discursos, pero en la cuenca carbonífera los deja gobernar. Y en el medio de esta farsa de feriados y lealtades políticas, la pregunta del principio se responde sola: de la empresa, de su viabilidad y de la seguridad de su gente, no se acuerda absolutamente nadie. (Agencia OPI Santa Cruz)