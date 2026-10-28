Legislatura fueguina iniciará el debate del presupuesto 2027

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(OPI TdF) – El proyecto enviado por el gobernador Gustavo Melella proyecta una inflación del 21,5% y un dólar a $2.017 para diciembre de 2027, con restricciones para cubrir vacantes estatales.

La Legislatura de Tierra del Fuego iniciará el próximo 4 de noviembre el debate parlamentario sobre el proyecto de ley de presupuesto provincial 2027. La discusión institucional comenzará en la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda, presidida por el legislador Matías Lapadula, abriendo un cronograma de exposiciones de funcionarios provinciales y autoridades de entes públicos en Ushuaia.

El gobernador Gustavo Melella remitió la iniciativa oficial que prevé reformas impositivas, restricciones para cubrir vacantes en la administración pública y nuevas herramientas de financiamiento estatal. El proyecto fija gastos totales superiores a los 2,7 billones de pesos y un déficit financiero de $138 mil millones.

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La Legislatura de Tierra del Fuego desarrollará siete jornadas de trabajo legislativo a lo largo de tres semanas en la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda. Durante ese período, los ministros del gabinete provincial y las conducciones de los entes autárquicos detallarán en Ushuaia las previsiones de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 2027.

Los legisladores fiscalizarán el esquema de financiamiento propuesto y las pautas de contención del gasto público provincial. Los representantes de las diferentes áreas gubernamentales deberán fundamentar sus partidas ante la comisión parlamentaria antes de la emisión del dictamen correspondiente.

El déficit del ejercicio 2027

El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2027 contempla recursos totales por $2.605 billones y un déficit fiscal que equivale al 5,3% de los ingresos proyectados. Las previsiones macroeconómicas remitidas por el Poder Ejecutivo Provincial establecen los parámetros fiscales para el próximo período.

Las proyecciones oficiales contemplan gastos totales superiores a los 2,7 billones de pesos y un déficit financiero cercano a los $138 mil millones. En cuanto a las variables macroeconómicas para el ejercicio 2027, el texto oficial proyecta una inflación interanual del 21,5%, un crecimiento económico del 3,2% y una cotización de $2.017 por dólar estadounidense para diciembre de 2027. (Agencia OPI Tierra del Fuego)