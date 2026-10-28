Ley Salomé: Chubut regula el autocultivo de cannabis medicinal

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(OPI Chubut) – El Ejecutivo provincial promulgó el Decreto N.º 1680/2026 sobre la Ley Salomé, creando la agencia ACCICANN en la órbita de Producción para otorgar licencias a cinco años y el registro sanitario REUSCCH.

El gobernador de la Provincia del Chubut, Ignacio Torres, firmó el Decreto N.º 1680/2026 que reglamenta la Ley I N.º 790, conocida como Ley Salomé, fijando el marco regulatorio para la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial en Rawson. La medida instrumenta un régimen de licencias productivas con vigencia mínima de cinco años y crea organismos de fiscalización administrativa en Fontana 50.

La normativa, sancionada por unanimidad en la Legislatura provincial en septiembre de 2024, abarca desde la producción de semillas hasta el comercio exterior, incorporando el autocultivo y la dispensa en farmacias. Los alcances operativos fueron oficializados en un acto encabezado por el vicegobernador Gustavo Menna, el ministro de Producción Julio Kresteff y el secretario de Salud Sergio Wisky, sin desglosar partidas presupuestarias específicas asignadas a las nuevas estructuras.

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ACCICANN centralizará licencias

La Agencia Chubutense de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal (ACCICANN) funcionará como un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Producción y tendrá a su cargo la fiscalización, regulación y otorgamiento de licencias para cultivo, transporte e industrialización en Chubut. El esquema administrativo contempla autorizaciones con una vigencia mínima de cinco años para brindar previsibilidad a las empresas, además de un régimen simplificado de adecuación para operadores que ya acrediten autorizaciones emitidas por organismos nacionales.

En los hechos, el vicegobernador Gustavo Menna sostuvo en el Salón de los Constituyentes que “faltaba el decreto reglamentario, y el gobernador lo ha firmado con un esquema participativo y de consultas”, remarcando que la norma “establece también la institucionalidad burocrática para llevar adelante este proceso y para darle las garantías debidas a todas las personas, a los que producen, comercializan y transportan”. A su turno, el ministro Julio Kresteff remarcó que desde su cartera brindarán apoyo técnico para las gestiones del sector privado, universidades e instituciones científicas en el desarrollo de la cadena de valor provincial.

La Secretaría de Salud actuará como autoridad de aplicación de la Ley I N.º 790 y pondrá en funciones el Registro de Usuarios de Cannabis de Chubut (REUSCCH) para fiscalizar las modalidades de acceso terapéutico, el autocultivo, el cultivo solidario y la inscripción obligatoria de asociaciones civiles. En articulación directa con la ACCICANN, el área sanitaria implementará un sistema digital de gestión y trazabilidad destinado a monitorear los lotes desde la siembra hasta la dispensa médica en farmacias autorizadas en territorio chubutense.

El titular de la cartera sanitaria, Sergio Wisky, enfatizó durante la presentación que “esta ley no surge de la idea de un legislador sino de los propios usuarios, productores, organizaciones e instituciones”, agregando que se trata de “un medicamento esencial para mucha gente” y una actividad con capacidad para diversificar la economía provincial. Las farmacias habilitadas quedaron facultadas para adquirir derivados e inflorescencias a productores registrados, quedando la puesta en marcha de cada instrumento sujeta a las disposiciones complementarias que dicten los ministerios intervinientes. (Agencia OPI Chubut)